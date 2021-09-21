Horner: "Verstappen'in motorunu değiştirip değiştirmeyeceğimize Rusya'da karar vereceğiz"

Red Bull pilotu, Silverstone'da yaptığı kaza nedeniyle güç ünitelerinden birini kaybetti ve elindeki mevcut iki üniteyle sezonu bitirmesi pek memnun görünmüyor.

Sezonun geri kalan kısmında, bir noktada motor değişikliği yapması ve bundan ötürü de grid cezası alması gerekecek. En mantıklı senaryo da Rusya'da motor değiştirmesi gibi görünüyor çünkü burası nispeten geçişin daha kolay olduğu bir pist.

Sochi'de uzun düzlükler olsa bile, aynı zamanda çok sayıda viraj olduğu için tamamen düşük yere basma gücü paketi kullanılmıyor.

Verstappen'in elinde zaten üç sıralık bir grid cezası var ve her hâlükârda yarışa ilk çizgiden başlayamayacak. Bu yüzden motor değiştirip, yarışa gerilerden başlamayı seçebilir.

Red Bull takım patronu Christian Horner, motor değişikliğinin kesin olduğunu ve kararı Rusya'da cumartesi günü vereceklerini belirtti. Horner, RacingNews365'e verdiği bir röportajda, "Ceza almamız gerekecek, bu bizim için kaçınılmaz bir şey." "Muhtemelen bunu yapmamız gereken üç hatta dört yarışlık bir aralığımız var. Sochi'de bunu yapma fırsatımız olacak ve [bunu orada yapıp yapmayacağımız] Cumartesi günü hangi sonuçların mümkün olduğunca bağlı olacak. Yani o noktada motorla alakalı bir karar vereceğiz." dedi.

Aslında Verstappen'in Silverstone'da hasar alan güç ünitesi, Macaristan'da denenmişti ve kullanılacak gibi görünüyordu. Ancak güç ünitesinde bir çatlak keşfedildi.

Horner, "Maalesef çatlak, tamir edilmesi veya yamalanması çok zor olan bir kısımda meydana geldi. Bu motorun tamamlayabileceği mesafe çok az, bu yüzden onu cuma antrenmanlarında kullanmayı düşünüyoruz. Belki başarırız ama ihtimal düşük." dedi.

Horner, büyük bir sorun olmadığı takdirde Perez'in artık motor değişikliği yapmayacağını da ekledi.