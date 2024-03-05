Horner, Verstappen'in menajeriyle görüştü
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'i temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate in Parc Ferme
Zak Mauger / Motorsport Images
Christian Horner Pazartesi günü Dubai'de Max Verstappen'in menajeriyle bir araya geldi ve Red Bull Racing içindeki gerilimin ortasında, konuyu sakinleştirmeye çalıştı.
Bu gerçek Sky Sports tarafından elbette herhangi bir ayrıntı verilmeden paylaşıldı.
FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem'in üç kez dünya şampiyonu Hollandalı pilottan, kamuoyu önünde Horner lehine konuşmasını bizzat istediği söylenmişti. Bu da görüşmeyi mantıklı hale getiriyor.
Horner, geçen haftaki dublenin ardından bu hafta sonu Suudi Arabistan'da yine takımının başında olmayı bekliyor.
Bahreyn Grand Prix'sinin bitiminden hemen sonra takımdaki pozisyonunu koruyup korumayacağı sorulan Horner, "Evet, kesinlikle, aksi takdirde burada olmazdım." cevabını verdi.
Horner, son birkaç günün "hoş geçmediğini" kabul etse de, sadece takımın başında kalmayı değil, aynı zamanda Red Bull Racing Ltd. şirketinin CEO'su olarak en azından sezon sonuna kadar görevini sürdürmeyi umduğunu doğruladı.
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing & Geri Halliwell
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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