Horner: "Verstappen'in lastik sorunu tamamen anlıktı"

Verstappen 12 tur kala Variante Villeneuve virajında sağ arka lastiği patlayıp spin atmasına sebep olmadan önce yarışı rahatlıkla 2. sırada götürüyordu.

Bu durum Hollandalı’nın 8 tur önce Valtteri Bottas’ı geçmek için verdiği sıkı mücadeleden sonra can sıkıcı bir duruma yol açtı.

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner yarıştan sonra patlamanın aniden gelişmesi dolayısıyla takımın yerdeki parçalardan şüphelendiğini belirtti.

Yarış sonrasında Horner: “Galiba kalıntı ya da başka bir şeyin üstünden geçtiğini düşünüyoruz, çünkü o sırada telsizden yarış mühendisiyle konuşuyordu ve aniden ‘boom’ diye bir sesle lastik patladı.”

“O yüzden buna yol açanın tamamen anlık bir delinme olduğunu düşünüyoruz.”

“Çok, çok sinir bozucu; özellikle Valtter’yi geçtikten sonra bugün gayet iyi bir hızımız var gibiydi. Bugün 2. Sırayı alamamak can sıkıcı.”

Verstappen açılış turunda Lewis Hamilton’u geçerek griddeki 3.lüğünü 2.liğe çıkarmıştı ve yarışı lider götüren Bottas’ı zorlamak için ön sıradakiler arasında ilk pit yapan oldu.

Mercedes buna karşılık olarak Bottas’ı sonraki tur pite aldı ama Hamilton’u daha uzun süre dışarıda bırakma kararı aldı, Böylece İngiliz pilot pite girdikten sonra Bottas ve Verstappen’in her ikisini de kolaylıkla geçebildi.

Horner, önde sadece tek araçları olduğu için 2 Mercedes’in de stratejisini örtmelerine imkan olmadığını söyledi.

Horner: “O noktada bir strateji sandviçindesiniz. Erkenden pite girerseniz, arkadaki araçlarıyla daha uzun süre dışarıda kalırlar ve iki seçeneği de kapatamazsınız. Geçmeye çalıştığınız birini belirlemelisiniz.”

“Biz aslında Lewis’i geçmeye çalıştık, çünkü pitstop sonrası Valtteri’nin de yeni lastiklerle hızlı olacağını düşündük, ama hızı çok iyi değildi. ”

“Çok hata yapıyordu ve bu da Lewis’in bir pitstop kadar yaklaşmasını sağladı ama yapmadılar. Sonra trafiğe girdiler, sonrasında da Sanal Güvenlik Aracı çıkınca bedava pitstopları olmuş oldu.”

Bottas, Sebastian Vettel’in Ferrarisi’nden kopan parçalara takılarak henüz 2. turdan Mercedes’inin zeminine hasar aldı.

Bu da Hamilton’un hızına yaklaşmasını ve Verstappen’e fark açmasını zorlaştırdı, sonrasında da Rivazza’yı hatayla genişten alarak 2. sırayı kaybetti.

Horner, pozisyonu korumaya çalışan Bottas’ın ani fren yaparak Verstappen’in dengesini bozmaya çalıştığını ama DRS’i bekleyen Red Bull sürücüsünün geçişi tamamlamak için Variante Tamburello’yu beklediğini söyledi.

Horner: “Valtteri’nin üstesinden gelmeye çalıştığı hasarın ve böylelikle Lewis’in elde ettiği hız avantajının farkındaydık.”

“Bu da Bottas’ın hata yapmasına yol açmak için Max’ın onu daha da baskılamasını gerektiriyordu, ve o da hatayı yaptı.”

“Az önce onunla konuşuyordum, o da Valtteri’nin kendisine küçük bir ani fren yaptığını söyledi, adil bir hareket ama o virajda hata yapmasına yol açtı ve az kalsın Max arkadan aracına çarpacaktı.”

“Ama düzlüğe gelecek kadar sabırlıydı, sonrasında da 2. viraja girerken DRS’i kullanarak onu geçti. O noktada her şey iyi görünüyordu.”