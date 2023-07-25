Horner, Verstappen'in kırılan kupası hakkında: "Faturayı McLaren'e göndermeliler!"

Pazar günü Budapeşte'de düzenlenen yarışı kazanan Verstappen, şampanya patlatmak için zafer kupasını podyumun en üst basamağına bıraktı. Yarışı ikinci sırada bitiren Lando Norris şampanyasını kupanın yanındaki zemine çarptığında kupayı yere düşürdü ve kupa parçalara ayrıldı.

F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte Horner, bu konuda şunları söyledi: "Bu tamamen Lando'nun hatasıydı."

"Az önce duyduğuma göre yaklaşık 60.000 euro değerinde bir hasar vermiş. Ve kupanın yapımı altı ay sürmüş, bu yüzden 'faturayı onlara gönderin' dedim çünkü adil olan bu!"

Norris iki hafta önce Silverstone'da da aynı şeyi yapmış ve Verstappen'in kazanan kupasını en üst basamaktan düşürmüştü - ancak kupa porselen yerine metalden yapıldığı için sağlam kalmıştı.

Podcast sunucusu Lee McKenzie'nin Horner'a bunu hatırlatması üzerine Red Bull takım patronu patronu, "Artık bunun kişisel bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorum!" diyerek espri yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, celebrate on the podium with Champagne Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Ancak Norris ve McLaren, kupa üreticileri Herendi Porcelain Verstappen'e yeni bir kupa yapmayı çoktan taahhüt ettiği için herhangi bir para ödemek zorunda kalmayacaklar.

Simon, M4 Sport'a yaptığı açıklamada, "Dün el yapımı bir sanat eseri olan Herendi kupasının hasar gördüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendik."

"Kupa 30'dan fazla kişinin yaklaşık altı aylık çalışmasının bir sonucu ve sanat eserimizin başına böyle bir şey geldiği için çok üzgünüz."

"Ancak inanıyoruz ki, Herendi Porselen Fabrikası, ülkenin imajının oluşturulmasında kilit rol oynayan bir şirkettir. Kupayı geri yerine koyacağız ve takımlar kimin hatalı olup olmadığına karar verirken, biz de bunun sevinçli ve ağır yükünü üstleneceğiz."

Görünüşe göre bunun bir maliyeti olmayacak çünkü Simon çalışmalarının ömür boyu garantili olduğunu açıkladı. Kupanın yapımının altı ay sürdüğü düşünüldüğünde Verstappen yeni kupasına 2023'ün sonuna kadar kavuşabilir.