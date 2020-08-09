Horner, Verstappen'in "inanılmaz performansını" övdü

Verstappen, ilk 10 içerisinde yarışa sert lastikle başlayan tek isimdi ve bu strateji avantajını, attığı uzun ilk stintte gösterdiği inanılmaz performans ile beraber sürpriz bir yarış galibiyetine dönüştürdü.

Daha sonrasında pitlere giren ve Valtteri Bottas'ın hemen arkasında yarışa geri dönen Verstappen, anında atağını yaparak Fin pilotu geride bıraktı. Attığı uzun orta stintten sonra ikinci pitini Lewis Hamilton'dan liderliği alan Verstappen, yarışı kazanmayı başardı.

Sky F1'e konuşan Horner şunları söyledi: "Bugün inanılmaz bir performansa sahipti. Yarıştaki tempo, bizim beklediğimizin de ötesindeydi. Bir çeşit ters strateji ile yarışa başladık ve Max yarışın başında rahat bir sürüş yapıyordu."

"Araçtaki tempoyu çok rahat bir şekilde yakaladık. Ve Mercedes pite girip yeni sert lastikleri taktıktan sonra bile arayı açabildik ve o andan sonra da, rekabetçi yanımız ortaya çıktı."

Verstappen'in, yarışın başında zorlayacağı ve bir büyük anne gibi sürmek istemediğini söylemesi hakkındaki düşünceleri Horner'a soruldu ve Horner şu yanıtı verdi: "Onun büyük annesi oldukça hızlı sürüyor olmalı! Onları (Mercedesler) bugün geride bırakmayı başardık. Ve bana göre bugünkü yarıştan öğrenmemiz gereken çok şey var."

"Araç oldukça iyi bir şekilde çalıştı, Alex için de aynı şekilde, ve tempomuz tamamıyla yerindeydi. Ve daha sonrasında stratejimizi değiştirdik, çünkü sert hamur lastiklere geçecektik, ancak o lastikten kurtulmak için orta hamurlara geçtik, ve daha sonrasında tamamıyla Mercedes ile aynı stratejiye sahip olduk ve onları geçmeyi başardık. Ne yapmayı denedilerse, Max onların önünü kesti, bu da çok fantastik bir şeydi."

Horner, diğer takımların sert lastik ile sıralamaya katılmamasına şaşırdıklarını da söyledi.

"Hatırlamanız gereken şey şu ki lastik hamurları, bu hafta sonu bir kademe daha yumuşak oldu. Yani geçen haftaki kırmızı logolu, yumuşak hamur olan lastikler bu hafta sonu orta hamur olarak kullanıldı."

"Düşündük ki eğer sıralamada sert hamurlar ile tur atabilirsek bizim için iyi olacaktı, ki dün çok sıkışık bir gündü, ancak yine sert hamurlar ile çıkma kararı aldık. Bu lastikle piste çıkan tek takım olmamıza çok şaşırdık."

Horner aynı zamanda, bu hafta sonu artan lastik basıncının Mercedes'in işini zorlaştırdığının da altını çizdi.

"Araçlarında çok fazla yere basma kuvveti olduğunu görüyorsunuz, kanat ayarları bize göre daha yüksek ve ilk pit stoptan beş tur sonra lastikleri kabarcıklanmaya başladı."

"Ve Max o sırada hâlâ çok ama çok rahat sürüyordu ve bu yüzden bizim de anlamamız gereken pek çok şey var, ancak sonuç galibiyet, 70. Yıl Dönümü yarışını, burada Silverstone'da kazanmak gerçekten inanılmaz bir şey."

Şampiyona için savaş verip vermeyecekleri hakkındaki fikri sorulan Horner şunları söyledi: "Onlar çok zorlu rakipler. Ancak bugün çok güçlü bir performans ortay koyduk."

"Onları çok adil bir şekilde yendik. Hem tempo bakımından hem de strateji bakımından. Ve bana göre bu yarış hafta sonunda büyük bir özgüven kazanmış olduk."