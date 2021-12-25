Horner, Verstappen'in ilk şampiyonluğunu Vettel'in şampiyonluklarıyla karşılaştırdı

Sebastian Vettel, Red Bull ile ilk şampiyonluğunu 2010 yılında aldı ve takip eden yıllarda art arda üç şampiyonluk daha kazandı.

Horner, Vettel'in takımla kazandığı ilk dünya şampiyonluğu ile Verstappen'in başarısı arasında benzerlikler olduğunu söyledi.

Horner, RacingNews365.com'a verdiği demeçte, "Karşılaştırma yapmak her zaman zor."

"Ancak bence ilk şampiyonluk çok özeldi çünkü o da ihtimallere karşıydı ve bence bu da, ilk şampiyonluk kadar özel hissettiriyor."

"Bunun yoğunluğu ve rekabet seviyesi çılgıncaydı. İnanılmaz bir kaliteye sahip rakipler olan Lewis [Hamilton] ve Mercedes ile rekabet etmek zorunda kalmamız, başlangıçta mümkün olduğunu düşündüğümüzden çok daha ileri gitmemizi sağladı." dedi.

Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Horner, 2021 sezonu boyunca Mercedes ve Red Bull arasındaki savaşın yoğunluğu göz önüne alındığında, bunun Verstappen'in şampiyonluğuna bir başarı hissi daha eklediğini düşünüyor.

"Bence Mercedes'in hibrit çağda tamamen baskın olması, bunu daha da ödüllendirici yapıyor, onlar rakiplerini yok ettiler. Sonunda rekabetçi bir araç üretmeyi başardık ve Max şampiyonluğa iki eliyle sarıldı."

"Motor sporlarındaki en büyük unvanı alarak zirveye çıkmak, bizim için son derece gurur verici bir an. Tabii ki Max'in başardıklarından son derece gurur duyuyoruz."

Horner, Mercedes'in üstünlüğü ele geçirdiği yılın ikinci yarısında, takımın şampiyonluk umutlarını canlı tuttuğu için Verstappen'i övdü.

Horner, "En hızlı pakete sahip olmadığımız yılın ikinci yarısında, bizi bu şampiyonada tuttu."

"Savaşmaya devam etti, inanmaya devam etti ve en inanılmaz yıl oldu. Bu yıl yaptığı her şeyden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve [o] bu dünya şampiyonluğunu kesinlikle hak ediyor." dedi