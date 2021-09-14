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Horner: "Verstappen'in Hamilton'la mücadele etmesine pit stop hatası yol açtı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, yavaş pit stop nedeniyle Max Verstappen'in epey vakit kaybettiğini ve bunun da Lewis Hamilton'la olan mücadeleye yol açtığını belirtti.

Horner: "Verstappen'in Hamilton'la mücadele etmesine pit stop hatası yol açtı"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, İtalya Grand Prix'sinin başlangıcında McLaren pilotu Daniel Ricciardo'ya geçildi ve ardından yarışın ilk bölümünü Avustralyalı pilotun ardında geçirdi.

Ricciardo'dan bir tur sonra pite giren Verstappen'in pit stopunda sorun vardı ve yaklaşık 11 saniye kaybetti. Bu da onu McLaren pilotu Lando Norris'in de gerisine düşürdü.

Yalnızca birkaç tur sonra Mercedes de Lewis Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilotun pit stopu da uzun sürdü. Bu pit stopun ardından da Verstappen ve Hamilton pist üstünde karşı karşıya geldiler.

Teması yarış olayı olarak değerlendiren takım patronu Christian Horner, eğer pit stopta her şey yolunda gitseydi Verstappen'in çok önde olacağı için böyle bir şeyin hiç  yaşanmamış olması gerektiğini söylüyor.

Horner, "Pit stopumuz zorluydu. Maalesef bir sorunumuz vardı ve bu sebeple pitte olması gerekenden çok daha uzun süre tutulması gerekti. Yani [normal şartlar altında] asla Lewis'in etrafında bir yerde olmaması gerekiyordu."

"Ayrıca Lewis de bir sorun yaşadı çünkü yaşadığımız problemden sonra, Max'le arasında açık bir fark olması gerekiyordu. Koşulların bir araya gelmesiyle beraber, birbirleriyle mücadele ettikleri bir durumun içerisine oldular. Hal böyle olunca elbette mücadeleye giriştiler." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away from his damaged car

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away from his damaged car

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Pit stoptaki sorun hakkında da konuşan Horner, bunun bir "insan hatası" olduğunu ve takımın neler olduğunu araştırdığını belirtti.

"Sağ ön tarafta bir sorun var gibi görünüyordu. Bu, tam olarak anlamamız gereken bir sorun."

"İnsan hatası gibi görünen bir şey yaşadık. Lastik yerine takıldı, araç gitmeye hazırdı fakat bırakılmadı."

"Pit stoptaki çocuklar genellikle pazar günleri harikalar. Fakat bu kez işler istedikleri gibi gitmedi."

"Fakat bu durum bizi maalesef Lewis'in yanında olmamamız gereken bir durumun içerisine soktu."

"Elbette Mercedes de Lewis'in pit stopunu mahvetti, onlar açıkça önde olmalılardı. Sonrasında bir sorun yaşadılar ve bu iki sürücüyü yan yana getiren şey de bu oldu."

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Halonun "Londra otobüsü kadar ağırlığı kaldırma gereksinimi" Hamilton'ı kurtardı

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