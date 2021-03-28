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Formula 1 / Bahreyn GP / Haberler

Horner: "Verstappen'in Hamilton'a yol vermesi doğru olandı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, Bahreyn GP yarış yönetiminden gelen uyarının ardından Max Verstappen'in Lewis Hamilton'a yol vererek doğru olanı yaptığını söyledi.

Horner: "Verstappen'in Hamilton'a yol vermesi doğru olandı"

Verstappen, yarışın bitmesine dört tur varken liderlik için Lewis Hamilton'a atak yaptığı esnada 4. virajda pist dışına çıktı ve çok geçmeden yerini geri vermek zorunda kaldı.

Verstappen, yarışın ardından yaptığı açıklamada Red Bull'un Hamilton'a yol vermesi yönündeki talimatını sorguladı ve ona kalsa pozisyonunu koruyup 5 sn cezası alarak yarışın kalan bölümünde fark açmayı tercih edeceğini söyledi.

Ancak Horner, Verstappen'in doğru olanı yaptığını çünkü kalan 3 turda yeteri kadar fark açamayacağını söyledi.

Horner, "Çok zordu. Yarış Direktörü'nden yeri geri vermesi konusunda hemen bir talimat aldık. Max çok sportif davrandı ve bunu yaptı."

"Sinir bozucuydu ve Lewis bu sayede yarışın sonuna kadar yerini koruyabildi ancak Max ceza alsaydı, o 5 saniyeyi kazanacağının garantisi yoktu. Bu açıdan doğru olanı yaptı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing in the Press Conference

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, Red Bull'un sezonun ilk yarışında elde ettiği güçlü pole pozisyonunu galibiyete çevirememesinin kötü olduğunu ancak Verstappen'in pist üstünde geçmeyi başarmasının, takımın pist üstü pozisyondan vazgeçerek son bölümde pist üstünde geçme stratejisini doğruladığını düşünüyor.

Horner, "Mercedes'in yarışın başında çok güçlü performansa sahip olduğunu düşünüyorum. Lastik aşınma seviyeleri etkileyiciydi, bu yüzden Max Lewis'in önünde 2 saniyeden fazla fark açamadı."

"Yarışa başlarken hemen hemen netleşmiş iki pit stop stratejimiz vardı. Açıkçası onlar son pit stoplarını yine erken yaptılar. Onlardan 10 tur daha sonra pite girdik, bu sayede son bölümde daha iyi lastiğe sahiptik ancak ne yazık ki Lewis yerini koruyabilecek kadar lastik ayırmıştı."

"Açıkçası bir noktada geçmeyi başardık ve 4. virajda pist dışına taştık. Max çok sportif davrandı ve onu hemen geri verdi."

"Böylesi bir yarışı kaybetmek zordu ancak hafta sonundan çıkarabileceğimiz çok fazla olumlu şey var." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen
Editör Filip Cleeren

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