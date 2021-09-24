Horner: "Verstappen'in Hamilton ile şampiyonluk mücadelesinde 'kaybedecek hiçbir şeyi yok'"

Verstappen ve Hamilton, bu sene liderlik için yarışırken ikinci kez temas yaşadılar. Temmuz ayında Silverstone'da gerçekleşen yüksek süratli kazada Verstappen yarış dışı kalırken, iki hafta önce Monza'nın ilk şikanında yaşanan temas da iki araç da yarışa veda etti.

FIA hakemleri, kazadan büyük oranda Verstappen'i suçlu buldu ve bu hafta yapılacak Rusya Grand Prix'si için üç sıra grid cezası verdi.

Hamilton Perşembe günü Rusya'da, şampiyonluk mücadelesindeki baskının Verstappen'i etkiliyor olabileceğini söyledi ve 2007'de kendisinin verdiği ilk şampiyonluk mücadelesini hatırlattı.

Verstappen, bu yorumlar Hamilton'ın 'beni tanımadığını gösterir' diyerek, varsayımları reddetti.

Red Bull F1 patronu Horner, Hollandalı pilotta, şampiyonluk mücadelesinin getirdiği baskıdan dolayı bir değişiklik görmediğini belirterek, Verstappen'e katıldığını dile getirdi.

Horner, "Onda hiçbir değişiklik görmüyorum."

"Genç bir sürücü ve mücadele ediyor. Kaybedecek hiçbir şeyi yok. Orada birçok dünya şampiyonluğu ile oturup, şampiyonluğunu korumaya çalışmıyor, meydan okuyan o."

"Savaşa bu şekilde atılıyor. Zanvoort'da, kendi ülkesinde yarışmanın getirdiği baskıya bakarsanız, bundan daha büyüğünü göremezsiniz. Oradaki baskıyı idare edebilmesi, özellikle etkileyiciydi."

"Bu savaştan gerçekten keyif alıyor ve tadını çıkarıyor. Böyle bir pozisyonda olmayalı uzun, çok uzun bir zaman olmuştu. Bu onun için heyecan verici ve bütün takım için de heyecan ve motivasyon verici." dedi.

Verstappen ve Hamilton bu yıl birkaç yerde yan yana geldi. İkili, Monza'nın ilk turunda Roggia şikanında karşı karşıya geldi ve Hamilton geri çekilerek kazayı önledi.

Horner, kazaların takım tarafından "çok dikkatli" incelendiğini ve Verstappen'in "çok fazla öz eleştiri" yaptığını söyledi.

Horner, "O, çetin bir yarışçı, karakterinin bir parçası. Bu yaptığı şeyi neden devam ettirdiğinin bir parçası."

"Araçta olduğu zaman %110'unu vereceğini biliyorsunuz. Bence bunun yarıştığı sürücü üzerinde de etkisi oluyor. Çünkü onun mücadele edeceğini biliyorlar."

"Ancak tabii ki de bunun bir sınırı olması gerekiyor. Bence bu sınırı doğru zamanlarda gösterdi. Bu sene farklı yarışlarda bile bunu gördüğümüzü düşünüyorum."

"Atak yapan bir sürücü olmak, sahip olduğu kişiliğin bir parçası. Onun karakterine ait bir parça. Bunun değişeceğini zannetmiyorum." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Monza yarışının hemen ardından, Verstappen'in Hamilton'a yaptığı hamleyi 'taktik faul' olarak değerlendirmişti. Ancak Cuma günü Rusya'da, şampiyonluk mücadelesinde 'zorlu anların' önlenebilir olduğunu söyledi.

Wolff, daha çok kaza yaşanacağı sorusuna, "Bence ne yaptıklarını biliyorlar."

"Eğer ikisi de kazaları önlemek isteseydi, daha az çarpışma görürdük. Eğer boşluk bırakmayıp, geri çekilmeme hakları olduğunu düşündükleri için kazadan kaçınmıyorlarsa, daha fazla göreceğiz."

"Araçta oturan bizler değiliz." cevabını verdi.

Çeviren: Aybike Simay Erden