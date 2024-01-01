Horner: "Verstappen'in F1'de bir 'halkla ilişkiler robotu' olmasını istemiyoruz"

Verstappen bu yıl çeşitli noktalarda daha açık sözlü oldu. Son Las Vegas Grand Prix'sinde F1'i sportif unsurlardan uzaklaştırıp eğlenceye doğru yönlendirdiğini düşündüğü anlamlı bir monolog başlattı.

Üç kez dünya şampiyonunun Vegas'ı değerlendirmesi ve genel olarak cadde pistleri konusundaki hevessizliği, F1'in kendisi yeni etkinliğine yönelik eleştirilerden pek hoşlanmasa bile, birçok F1 hayranı tarafından iyi karşılandı.

Ancak takım patronu Horner'a göre Verstappen'in dürüstlüğü takdir edilmesi gereken bir konu. Çünkü pilotlarının "robot" olmasını istemiyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Horner, "Sürücülerimizin seçim özgürlüğüne sahip olduğuna inanıyoruz. Onlar robot değiller, fikirleri var. Max'in de dünya şampiyonu olarak bir söylecekleri var ve biz onu görüşlerini açıklarken kısıtlamıyoruz."

"O çok dürüst, genç bir adam ve size nasıl gördüğünü söyleyecektir. Bence bu oldukça rahatlatıcı." dedi.

Horner, 17 yaşında çıkış yapan ve 18 yaşında ilk yarışını kazanan Verstappen'in yıllar içinde çok fazla değiştiğine inanmıyor.

Horner, "Bence değişiyor çünkü biraz olgunlaşıyor. Bugünlerde biraz daha fazla sakalı var." diye şaka yapıyor. "Ama hayır, onun kim olduğunun özü aynı. Araca biniyor ve aracı sürüyor."

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

"Formula 1'i çevreleyen tüm o curcunadan hoşlanmıyor ama hiçbir zaman hoşlanmadı. İşini profesyonelce yapıyor. O sadece bir yarışçı ve ayakları yere basıyor. Eğer burada yarışmıyorsa, bir GT aracı kullanıyor ya da internette yarışıyor olacak. Bu işi yaşıyor ve nefes alıyor." dedi.

Ancak Horner, 2023'teki 22 grand prix'nin 19'unu kazanan Verstappen'in, ilk tur kazalarına daha yatkın olduğu gençlik yıllarındaki daha pervasız görüntüsünden sıyrılarak, tecrübenin kendisine daha fazla sabır ve yarışların nasıl sonuçlanacağı konusunda "olağanüstü" bir kontrol sağladığını söylüyor.

Horner, "Yarışlarda sahip olduğu kontrole, yarışları okuma şekline, sahip olduğu lastik yönetimine bakarsanız. O şuan olağanüstü."

"Hem bu yıl, hem geçen yıl, hem de 2021'deki yarışlardan edindiği deneyimi kullanıyor."

"Birçok açıdan, ilk virajlarda, kariyerinin ilk günlerine kıyasla kesinlikle daha çekingen davrandı. Zamanlaması mükemmel. Yarışlarda sergilediği tavır, her şeyi ilk birkaç turda halletmek için acele etmemek ve yarış boyunca kendi yolunu çizmek." dedi.