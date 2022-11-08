Horner: "Verstappen'in baskınlığı, F1'de şimdiye kadar gördüğümün en iyisi"

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Verstappen, 2022'de ikinci Formula 1 sürücüler şampiyonluğunu elde etmeyi başardı ve şimdiye kadar aldığı 14 zaferle, bir sezonda en çok zafer elde eden pilot konumunda.

Formula 1'de dönem dönem belli pilotun ve takımın baskın olduğu yıllar oluyor ancak Horner, Verstappen'in bu yılki baskınlığını daha önce hiç görmediğini söylüyor.

Horner'a 2022'nin tek bir pilotun şimdiye kadar geçirdiği en baskın sezon olduğunu düşünüp düşünmediği şöyle dedi: "Mercedes'in yıllar süren hakimiyeti var fakat bireysel anlamda evet, muhtemelen öyle. Şu anda 22 yarışlık bir sezonda, en çok Grand Prix kazanan pilot."

"Bunun da ötesinde, iki sprint yarışı kazandı ve kazandığı yarışların çoğu pole pozisyonunun dışındaydı. Bu zaferlerin çoğu için mücadele etmesi ve yarışması gerekti."

"Bence geriye dönüp baktığımızda Max'in kesinlikle olağanüstü bir yıl geçirdiğini görüyoruz. Tek bir yanlış seçim dahi yapmadı. Sezon boyunca mükemmeldi. Yakaladığı tutarlık inanılmaz."

Red Bull celebrates Max Verstappen's second world title in Japan. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'un takımlar şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte, 2013'ten bu yana ilk kez iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştı.

Sebastian Vettel ve Verstappen'i karşılaştıran Horner, Hollandalı pilotun şu anda övgüyü hak ettiğini söyledi.

"Onlar çok farklı iki sürücü ve olağanüstü başarılar yakaladılar. Bence Sebastian, kariyerinde başardıkları sayesinde sporun en büyükleri ve en başarılı isimleri arasına girdi."

"Fakat Max'in bugün ve bu yıl başardıklarına bakarsak, aslında çok özel bir şeye tanıklık ediyoruz. Max'in başarıları bazen olması gereken övgüyü almıyor çünkü bu yıl tanık olduğumuz şey, formunun zirvesinde olan bir pilotun gösterdiği inanılmaz performans."

Horner ayrıca Red Bull'un Verstappen ve Vettel gibi sürücülerin parlamasını sağlayan araçları ürettiği için övgüyü hat ettiğini düşünüyor.

"Ofiste, garajda ve fabrikada oturan pek çok insan var, Sebastian'la bunu yapan ve Max'le tekrarlayan kişiler aynı."

"Bence bir yarış takımı DNA'sına sahibiz. Biz yarışçılardan oluşan bir ekibiz, sınırları zorluyoruz. Yarışırken agresifiz ve piste çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapma tutkumuzun peşinden koşuyoruz."

"Dietrich'in [Mateschitz] risk yoksa eğlence de yok mantığını takip ediyoruz."