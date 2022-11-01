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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Horner: "Verstappen'in başarıları hak ettiği saygıyı görmüyor"

Red Bull Racing patronu Christian Horner, Max Verstappen'in başarılarının yeterince takdir ve saygı görmediği görüşünde.

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Horner: "Verstappen'in başarıları hak ettiği saygıyı görmüyor"
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Max Verstappen, bu sezon tüm zamanların en iyi performanslarından birisini sergiledi ve 20 yarıştan 14'ünü kazandı. Bu, neredeyse %70'lik bir galibiyet ortalaması demek.

Eğer her şey yolunda gitseydi birkaç yarış daha kazanabilirdi ve bu oran daha da yüksek olabilirdi.

Ayrıca Hollandalı pilot, bir sezonda en çok puan alma rekorunu eline geçirdiği gibi, kariyerinin ikinci şampiyonluğu da aldı.

Yine de bazıları, bu durumu Red Bull'a ve bütçe sınırını aşmalarına bağlıyor.

Horner, "Mexico City'de yaptığı şeyler ve, bu yıl gördüklerimiz gerçekten eşsiz."

"Bazen Max'in başarılarının hak ettiği takdiri görmediğini düşünüyorum çünkü bu yıl elde ettiği sonuçlar formunun zirvesinde olan bir bir sürücünün performansını harika şekilde yansıtıyor."

"Sezon boyunca daha önce hiç kimsenin yapamadığı kadar çok yarış kazandı. Ayrıca iki kez de sprint yarışı kazandı. Bu galibiyetlerin çoğunu da pole pozisyonunun dışından gelerek aldı. Çok mücadele etti ve hak ederek kazandı."

"Sezonu özetlemek gerekirse, Max için kesinlikle olağanüstü bir yıldı. Lastik seçiminde bir kez bile hata yapmadı, sezon boyunca mükemmel bir sürüş sergiledi ve inanılmaz bir istikrar ortaya koydu."

"Sebastian'ın takımımızda elde ettiği galibiyet rekorunu da geride bıraktı. Gelişim departmanındaki, merkezdeki ve pitteki personelin çoğu Sebastian ile kazanmıştı, şimdi Max ile daha da fazlasını başardılar." dedi.

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