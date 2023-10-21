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Horner: "Verstappen'in aracında herhangi bir sorun yok"

Christian Horner, Max Verstappen'in aracında herhangi bir dayanıklılık sorunu olmadığını belirtti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Horner, Verstappen'in Sprint pole pozisyonunu aldıktan sonra telsizden bir 'sorundan' bahsetmesinin ardından aracında bir sorun olmadığının altını çizdi.

Horner, "Açıkçası her zaman elektriksel olarak düzeltebileceğiniz şeyler vardır." 

"Max'in bu öğleden sonraki yarış için ayarlamak istediği bazı sürüş özellikleri var."

"Ama dayanıklılık açısından herhangi bir sorun yok." dedi.

Red Bull takım patronu ayrıca, araç ayarlarının 'daha uzun koşulara' yönelik olduğunu ima etti.

"Oldukça yakın geçti ve sıralamalar her zaman sıkı olmuştur. Bu yüzden her zaman tek tur ve uzun bir koşu arasında nasıl denge sağladığınız önemlidir. Bence bugün bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Yarışa mı, uzun koşuya mı yoksa tek bir tura mı daha fazla ağırlık verdik?"

"Bunu görmek büyüleyici olacak - lastik bozulması burada önemli bir faktör olabilir."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

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