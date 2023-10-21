Horner: "Verstappen'in aracında herhangi bir sorun yok"
Christian Horner, Max Verstappen'in aracında herhangi bir dayanıklılık sorunu olmadığını belirtti.
Horner, Verstappen'in Sprint pole pozisyonunu aldıktan sonra telsizden bir 'sorundan' bahsetmesinin ardından aracında bir sorun olmadığının altını çizdi.
Horner, "Açıkçası her zaman elektriksel olarak düzeltebileceğiniz şeyler vardır."
"Max'in bu öğleden sonraki yarış için ayarlamak istediği bazı sürüş özellikleri var."
"Ama dayanıklılık açısından herhangi bir sorun yok." dedi.
Red Bull takım patronu ayrıca, araç ayarlarının 'daha uzun koşulara' yönelik olduğunu ima etti.
"Oldukça yakın geçti ve sıralamalar her zaman sıkı olmuştur. Bu yüzden her zaman tek tur ve uzun bir koşu arasında nasıl denge sağladığınız önemlidir. Bence bugün bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."
"Yarışa mı, uzun koşuya mı yoksa tek bir tura mı daha fazla ağırlık verdik?"
"Bunu görmek büyüleyici olacak - lastik bozulması burada önemli bir faktör olabilir."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference
Verstappen, Austin’deki gücünü henüz neden göstermedi?
Verstappen, Austin’deki gücünü henüz neden göstermedi? Verstappen, Austin’deki gücünü henüz neden göstermedi?
Verstappen: "En azından yarışa heyecan gelecek"
Verstappen: "En azından yarışa heyecan gelecek" Verstappen: "En azından yarışa heyecan gelecek"
Russell: “Para cezası limiti artırımını gülünç ve saçma buluyorum”
Russell: “Para cezası limiti artırımını gülünç ve saçma buluyorum” Russell: “Para cezası limiti artırımını gülünç ve saçma buluyorum”
Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız"
Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız" Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız"
Brundle’dan ‘kritik’ Perez uyarısı: “Red Bull, yolcu taşıyamaz”
Brundle’dan ‘kritik’ Perez uyarısı: “Red Bull, yolcu taşıyamaz” Brundle’dan ‘kritik’ Perez uyarısı: “Red Bull, yolcu taşıyamaz”
Red Bull F1 takımının başında neler oluyor?
Red Bull F1 takımının başında neler oluyor? Red Bull F1 takımının başında neler oluyor?
Son Haberler
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz" Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar