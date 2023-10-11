Horner: "Verstappen'in aklında kalan yarışların hepsini kazanmak var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, geride kalan 17 yarışın 14'ünü kazandı, 16'sında podyuma çıktı ve toplamda 10 pole pozisyonu elde etti.

Bu süreçte 25,47'lik bir yarış başı puan ortalaması yakalayan Verstappen, 1019 turun da 769'unu lider geçmiş durumda.

Bu güçlü performansla bitime beş yarış kala şampiyonluğunu ilan etti ve kalan yarışları kazanmak için simülatör çalışmalarına başladı.

Horner, Verstappen'le ilgili şöyle diyor: "Max, masanın üzerinde hiçbir şey bırakmak istemiyor; tüm başarılı istiyor! O tam bir yarışçı."

"Beş yarış kaldı ve eminim aklında hepsini kazanmaktan başka bir şey yoktur."

"Yarış galibiyetleri açısından geçen yılki zafer sayesini neredeyse yakaladı. Biz de 17 yarıştan 16'sını kazandık."

"Bu hafta sonu pole pozisyonunu aldık, en hızlı turu attık, yine kazandık, sprint yarışında ikinci olduk. Yani hayal edebileceğimiz en inanılmaz yılı geçiriyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Horner, Verstappen'in tanıştığı en rekabetçi sürücü olduğunu da iddia etti.

"Evet, Max şimdiye kadar tanıştığım en rekabetçi sürücü. Bence onun sürüşündeki kararlılığı ve tutkusu kendisini spor tarihindeki en iyi sürücüler arasına sokuyor."

"Bu sezon şimdiye kadar gördüğümüz her şeyi geride bıraktı."

"Sebastian Vettel'den birçok zafer gördük ama Max farklı bir seviyede. Henüz 26 yaşında ve gelişmeye devam ediyor. Max'in bir yarışçı olarak büyümeye devam ettiğine inanıyorum."

"Kendine olan güveni ve özgüveniyle öne çıkıyor - sadece direksiyona geçiyor ve başarıya ulaşıyor." "Max'in yağmurda nasıl araç kullandığını, tek turda ve değişen koşullarda nasıl sürdüğünü gördük; bu gerçekten inanılmaz." "Onun aracıyla bütünleşme becerisine ve kendine olan güvenine hayranım. Max olağanüstü bir sürücü."