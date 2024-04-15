Horner: "Verstappen'in 2028 sonuna kadar takımda kalacağından eminim"

Red Bull'un iç çekişmeleri ve Lewis Hamilton'ın 2025 sezonu için Ferrari'ye geçecek olması, Verstappen'in Mercedes'e geçebileceği söylentilerini açığa çıkardı.

Her ne kadar Red Bull ile 2028 sezonunun sonuna kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmesi olsa da Toto Wolff, Verstappen'in Gümüş Oklar için yarışmasını çok istiyor.

Öyle ki Auto Motor und Sport, Mercedes'in Verstappen'i ikna etmek için bir maaş ve prim belirlediğini açıklıyor.

Hamilton'ın geçtiğimiz Ağustos ayında sezon başına yaklaşık 50 milyon sterlin'e imza attığı, ancak Verstappen'in Red Bull anlaşmasının 40 milyon sterlin artı bonuslar değerinde olduğu düşünüldüğünde, AMuS Mercedes'in üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen için büyük bir meblağ teklif etmeye hazır olduğunu düşünüyor.

Ancak Sky Deutschland'a konuşan Horner, Verstappen'in gelecek sezon '%100' Red Bull pilotu olacağını açıkça söyledi.

Yine de Verstappen için hiçbir şey kesin değil. Üç kez Dünya Şampiyonu, mart ayında kendisine Red Bull'daki geleceği ve sözleşmesinin bitip bitmeyeceği sorulduğunda şu yanıtı vermişti: "Hayatta ne olacağını, başınıza ne geleceğini ya da sizi neyin etkileyeceğini asla bilemezsiniz."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Bir şeyin %100 gerçekleşeceğini söyleyemezsiniz, ben hayatımı bu şekilde yaşıyorum."

"Ama takımda çok rahatım ve çok mutluyum, performansım da oldukça iyi. Dolayısıyla ayrılmak için bir nedenim yok."

Horner da yine Mart ayında üç kez Dünya Şampiyonu olan pilotun, sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalacağından emin olduğunu dile getirmişti.

Horner, "Takımda kalacağından eminim."

"Etrafında harika bir ekip var, onun da bu ekibe büyük bir inancı var ve birlikte çok şey başardık."

"O, 2028 sonuna kadar olan sözleşmeye bağlı ve biz de halihazırda elde ettiğimiz başarının üzerine bir şeyler koymaya kararlıyız." dedi.