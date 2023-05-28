Horner: "Verstappen'i pite bir tur geç aldık"

Yarışı 50. tura kadar rahat lider götüren Verstappen, bu noktaya kadar orta hamuru korumayı başarsa da zorlanmaya başlamıştı, Alonso ise sert hamurla rahat rahat gidiyordu.

53. tur civarı başlayan yağmur, Aston Martin'in büyük bir strateji hatasına sahne oldu, Alonso'yu pite alan takım, yağmurun hızlanmayacağını düşünerek İspanyol pilotu orta hamura geçirdi.

Ancak yağmur şiddetini arttırdı ve sadece bir tur sonra yeniden pite giren Alonso kendisini bir anda 22 saniye geride bularak zafer şansını kaybetti.

İşin kötü yanı, Verstappen'in Alonso'dan bir tur geç pite gelerek zaman kaybetmesiydi, yani Alonso'nun doğru stratejiyle pitlerde liderliği alma imkanı vardı!

Ufak bir hata yaptıklarını kabul eden Horner, "Hafta sonu başlarken bunun en zor hafta sonum olacağını biliyordum, yine de ipler bizim elimizdeydi."

"Açık konuşmak gerekirse Ferrari'nin ana rakibimiz olabileceğini düşünmüştük ama Fernando tüm hafta sonu ateş gibiydi. İnanılmazdı."

"Yarışın başladığı andan itibaren gergindik, nitekim birçok kişi sert hamurla başlamıştı, kafamızda 'ya sert hamur dayanırsa, ya yağmur gelirse, ya orta hamur dayanamazsa' gibi sorular vardı."

"Pite bir tur geç geldik, eğer Fernando geçiş lastiklerini tercih etseydi her şey sıkıntıya girecekti ve üstümüzde baskı yaratacaktı."

"Ama neyse ki tam yağmur başlarken orta hamura geçiş yaptı, biz de hemen 'Max, sakın risk alma, hemen pite gir' dedim!"

Verstappen'in uzun süredir birlikte çalıştığı yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile karşılıklı konuşmalarını da öven Horner, "İkisi birbirine oldukça güveniyor, mühendis ve pilot olarak aralarında eşsiz bir ilişki var."

"Yarış lideriyken sadece kaybedebilirsiniz, kazanacak hiçbir şeyiniz olmaz. Sadece koşullara uyum sağlamaya çalışmalısınız." dedi.