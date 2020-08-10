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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"

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Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
10 Ağu 2020 15:02

Red Bull Racing patronu Christian Horner, Max Verstappen'i, 70. Yıl Dönümü GP'sinin ikinci sıralama seansına sert lastik ile çıkma kararına ikna etmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Verstappen, Silverstone'daki ikinci sıralama seansına sert lastikle çıkan tek sürücüydü ve böylece yarıştaki ilk stintinde bu lastikleri kullanmak zorunda kaldı. Bu strateji, Hollandalı sürücünün iki Mercedes pilotunun önünde, dominant bir galibiyet almasında büyük bir rol oynadı.

Horner, Verstappen'in ve takımın farklı bir şey yapma konusunda artılar ve eksiler listesi çıkardığını ve bunun sonucunda bu stratejiyi kullanma kararı aldıklarını açıkladı.

"Tabii ki de onu ikna etmemiz gerekti." diyen Horner ekledi: "Biz simülasyonları yaptık, riski ve ödülü değerlendirdik. Ve eğer Mercedes'in geçen haftaki performansını ortaya koyabilirsek, aynı sonucu alabileceğimizi hissettik."

"Sert hamur lastikleri kullanmamız arkasındaki teori, eğer yarışın ilerleyen bölümünde güvenlik aracı çıkarsa, yarışın sonunda daha çok yol tutuş avantajına sahip olacağımız üzerineydi, ancak şunu gördük ki yarışın tamamında tempo avantajına sahiptik."

"Daha çok risk var, çünkü belirli zamanlarda güvenlik aracı çıkarsa o zaman zararlı çıkacağınız bir durumda olabilirdiniz, ancak önümüzde geleceği görebileceğimiz kristal bir küre yok. Stratejimiz iyi bir şekilde çalıştı ve oynadığımız kumarın riskini almaya değerdi, bunun da kazancını aldık."

"Ancak basit bir şekilde, tempoya sahiptik ki bu da Mercedes'e karşı olarak stintin uzunluğunu ve tempo avantajını ortaya koydu."

Horner, Verstappen'in sert lastikteki temposunun beklenmedik olduğunu kabul etti.

"Mercedes'e karşı yapabileceğimiz en iyi seçimin, farklı bir şey yapmak olduğunu hissettik. Ve sert lastikle başlamanın, ki hatırladığınız gibi geçen haftanın orta lastikleriydi, önemli bir faktör olacağına inandık."

"Ve ikinci sıralama turunda bunu deneyen tek takım olmamıza çok şaşırdık. Ancak geçen haftaya göre Mercedes'e karşı olan tempomuz kesinlikle daha iyiydi. Şartlar biraz daha farklıydı, lastik basınçları biraz daha farklıydı."

"Bu yüzden anlamamız gereken çok fazla veri var, çünkü bugün çok dominant bir araca sahiptik ve daha iyi bir tempoyla daha uzun gitmeyi başardık."

"Ve aslında bu yüzden Mercedes'e karşı daha sert bir lastikle daha geç pite gelebildik ve pist pozisyonunu koruyabildik, bu da orta lastiği kullanacağımız stratejiye geçmemize ve daha sonrasında onları sert lastik ile geride bırakmamıza yardımcı oldu, ki bu da yarışın sonuna kadar aynı lastik hamuruyla gitmemizi sağladı."

"Bu da tamamıyla Max'ın lastiği koruma şekliyle ve araçtaki tempo sayesinde mümkün oldu."

Horner, Verstappen'in lastik yönetiminin galibiyette önemli bir rol oynadığını da söyledi. 

"Bence Max, bu lastiklere karşı inanılmaz bir hissiyata sahip, onun pek çok zaman lastikleri oldukça iyi bir şekilde idare ettiğini gördük."

"Biliyoruz ki başka bir aracı yakından takip ettiğinizde lastiklere zarar verirsiniz. Mercedes'in başlangıçta yumuşak lastiklerde olduklarını bildiğimiz için pite gireceklerini biliyorduk ve bu sebeple elimizdeki fırsatı değerlendirebilirdik ve lastik koruyabilirdik."

"Max, lastikleri yüksek hızlı virajlarda koruyabileceği konusunda kendine güveniyordu ve onlar pite geldiğinde de iyi bir yerdeydi. Max çok haklıydı ve gerçekten çok iyi bir lastik yönetimi ortaya koydu."

"Aynı şekilde orta hamur lastikleri kullandığımızda da ve daha sonrasında yarışın sonuna doğru, Lewis'in çok daha taze lastiklerle agresif bir şekilde beraber geri gelme ihtimaline karşı elimizde tempo olması çok önemliydi."

"Mercedes pite geldiğinde ve daha eski olan lastiklerimizde bile onlarla aynı tempoya sahip olduğumuzu ve lastiklerinin oldukça erken zamanda kabarcıklanmaya başladığını gördüğünüzde, 'savaşmaya hazırız, bu yarışı kazanabiliriz' diye düşünüyorsunuz."

"Ve daha sonrasında onlar ile bir pit stop farkını yakalamayı başardık ve ondan sonrası da yarışı kontrol etmek ve lastikleri buna göre yönetmekle alakalıydı."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Adam Cooper

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