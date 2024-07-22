Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

Macaristan Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, takımın yarıştaki strateji seçimine çok öfkelendi ve bu öfkesini telsizden takıma iletmekten çekinmedi.

Verstappen'in yarış mühendisi Lambiase, Verstappen'in şikayetlerinden dolayı sabrını kaybetmiş gibi görünüyordu.



İkili arasındaki gerginliğin ardından konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Gianpiero Lambiase'in yorumunun Max Verstappen'e yönelik olmadığını, diğer sürücülerin cezalarla ilgili şikayetleri hakkında olduğunu belirtti.

"Bence GP o anda aslında Max'i kastetmiyordu. Cezalardan şikayet eden diğer sürücüleri kastediyordu. Yani GP'nin yorumu o noktada Max ile ilgili değildi."

"Çünkü diğer pilotlar, rakiplerinin ceza almasını istiyor. Hakemlerin telsizi dinlediklerini biliyorlar."

"Ama unutmayın ki, onlar sekiz yıldır birlikteler."

"Evet, bugün yarışta daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı ve takım olarak konuşmamız gereken bir konu."

"Bence herkes daha fazla performans bulmamız gerektiğini görüyor ve bunun için çok çalışıyor. Yani, kapalı kapılar ardında her türlü tartışmayı yapacağız."



"Max hayal kırıklığına uğradı. Bunu anlayabilirsiniz. Mühendisiyle çok doğrudan bir iletişimi var. Bu durum, ikisinin aralarında tartışacakları bir şey."



Christian Horner, yarışın ardından verdiği demeçte Hollandalı pilotun yarış hafta sonu boyunca simülasyon yarışlarına katılmasını da ele aldı ve şunları söyledi: "Max bir grand prix aracı sürmenin, grand prix kazanmanın ne gerektirdiğini gayet iyi biliyor."



"Biz de onun aldığı kararlara güveniyoruz."