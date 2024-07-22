Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"
Christian Horner, Macaristan Grand Prix'sinde Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'in kullandığı "çocukça" ifadesine açıklık getirdi.
Gianpiero Lambiase, engineer for Max Verstappen, Red Bull Racing, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Macaristan Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, takımın yarıştaki strateji seçimine çok öfkelendi ve bu öfkesini telsizden takıma iletmekten çekinmedi.
Verstappen'in yarış mühendisi Lambiase, Verstappen'in şikayetlerinden dolayı sabrını kaybetmiş gibi görünüyordu.
İkili arasındaki gerginliğin ardından konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Gianpiero Lambiase'in yorumunun Max Verstappen'e yönelik olmadığını, diğer sürücülerin cezalarla ilgili şikayetleri hakkında olduğunu belirtti.
"Bence GP o anda aslında Max'i kastetmiyordu. Cezalardan şikayet eden diğer sürücüleri kastediyordu. Yani GP'nin yorumu o noktada Max ile ilgili değildi."
"Çünkü diğer pilotlar, rakiplerinin ceza almasını istiyor. Hakemlerin telsizi dinlediklerini biliyorlar."
"Ama unutmayın ki, onlar sekiz yıldır birlikteler."
"Evet, bugün yarışta daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı ve takım olarak konuşmamız gereken bir konu."
"Bence herkes daha fazla performans bulmamız gerektiğini görüyor ve bunun için çok çalışıyor. Yani, kapalı kapılar ardında her türlü tartışmayı yapacağız."
"Max hayal kırıklığına uğradı. Bunu anlayabilirsiniz. Mühendisiyle çok doğrudan bir iletişimi var. Bu durum, ikisinin aralarında tartışacakları bir şey."
Christian Horner, yarışın ardından verdiği demeçte Hollandalı pilotun yarış hafta sonu boyunca simülasyon yarışlarına katılmasını da ele aldı ve şunları söyledi: "Max bir grand prix aracı sürmenin, grand prix kazanmanın ne gerektirdiğini gayet iyi biliyor."
"Biz de onun aldığı kararlara güveniyoruz."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor
Sky F1 yorumcusu Croft, Verstappen'in telsizdeki öfkesi hakkında yaptığı yorumlarla eleştirilerin odağı oldu
Hill: "Verstappen, Lambiase'den özür dilemeli"
Kravitz: "Red Bull, Verstappen'in sebep olduğu kazalarda hep 'yarış olayı' terimini kullanıyor"
Perez'in geleceği hakkında karar vermeye hazırlanan Red Bull, hâlâ ondan daha fazlasını bekliyor
Verstappen: "Ekipteki bazı kişiler içinde bulunduğumuz durumun farkına varmalı"
Son Haberler
Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!
Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"
F1 tarihindeki en popüler takım emri vakaları
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar