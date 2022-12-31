Horner: "Verstappen'e ne kadar baskı yaparsanız, o kadar iyi performans gösterir"

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2021 yılında Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında destansı bir şampiyonluk savaşı vardı. Şampiyonluk savaşı, son yarışın son turuna kadar sürerken, Verstappen mutlu sona ulaşmayı başardı.

Hamilton ve Mercedes'in bu yıl güçlü şekilde döneceği düşünülüyordu ancak Mercedes'in yaşadığı sorunların ardından Verstappen'in ana rakibi Charles Leclerc oldu.

Ancak Ferrari ve Leclerc, yıl boyunca istikrar yakalayamadı. Verstappen ve Red Bull ise 22 yarışın çoğunu kazanarak arka arkaya ikinci kez şampiyon oldular.

Verstappen'in 22 yarışta 15 galibiyet aldığı yılın ardından konuşan takım patronu Christian Horner, şöyle dedi: "2021 destansı bir yıldı ve bence tüm zamanların en büyük Formula 1 sezonlarından biri olarak tarihe geçecek."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Geçen sezonu geçirdikten ve zafere ulaştıktan sonra, onun 25 yaşında ve hâlâ çok genç olduğu unutuluyor."

"Geçen yıldan bu yana bence bir adım daha attı. 2022'de olgunluk anlamında başka bir seviyeye ulaştı. Bu yılın başlarında kazandığı yarışlara bakın: Imola'daki çifte yarış muhteşemdi ve ardından Charles ile Miami'deki savaşını hatırlayın... İlk yarışlardaki tekerlek tekerleğe mücadeleler olağanüstüydü."

"Sonra adeta bir metronom gibiydi ve ne kadar baskı varsa o kadar büyük başarılar elde etti. Bu süreçte inanılmaz zaferler kazandı."

"Mesela akla Macaristan geliyor, orada ceza almıştı fakat geri döndü. Spa'da tamamen baskındı, ayrıca Zandvoort'ta baskı çok yüksek olsa da kazandı. Liste bu şekilde uzayıp gider."

Horner, Japonya'da kazandıkları şampiyonluğu da unutamıyor.

"Bu yılın gerçekten olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Max ve takım için inanılmaz bir sezon oldu. Japonya'da, bitime dört yarış kala şampiyonluğu kazanmak büyük bir başarıydı."

"Gerçekten kazanıp kazanmadığı konusunda yaşanan kafa karışıklığına rağmen, en çok minnettar olduğumuz şey Mateschitz'in o yarışa, şampiyonluk yarışına tanıklık edebilmiş olmasıydı."

"Bunu Japonya'da, vefatından önce yapmak önemliydi. Bu onun için ve takım için çok ama çok özeldi."