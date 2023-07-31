Horner: "Verstappen'e ekstra pit yapmadık çünkü açgözlü olmak istemedik"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in iddialı bir telsiz mesajıyla ekstra pit isteğini neden reddettiklerini açıkladı.
Spa-Francorchamps'ta mücadeleye altıncı sıradan başlayan ve henüz 17. turda liderliği ele geçiren Verstappen, o saniyeden sonra durdurulamazdı.
Damalı bayrağı takım arkadaşı Sergio Perez'in 22, üçüncü sıradaki Charles Leclerc'in 33 saniye önünde gören Verstappen o kadar rahattı ki, bir noktada ekstra pit stop yapmak dahi istedi.
Ancak takım, Verstappen'in bu çağrısını reddetti.
Yarışın ardından neden ekstra pit yapmadıklarını anlatan Christian Horner, "Sebep kesinlikle Max'in telsiz mesajları değil."
"Açgözlü olmak istemedik, çünkü Cumartesi sprint yarışını kazandık, Pazar gününü de dubleyle kapattık. Bundan herhangi bir şekilde ödün vermek istemedik."
"Bir puan kaybetmek kimsenin uykusunu kaçırmaz diye düşünüyorum."
"Açıkçası lastiklerin biraz eskimesi nedeniyle de endişeliydik, dolayısıyla bir noktada her şey damalı bayrağa ulaşmakla ilgiliydi." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
Arka arkaya sekizinci galibiyetine ulaşan Verstappen, kendi evindeki Hollanda GP'sini de kazanması durumunda Sebastian Vettel'e ait olan "arka arkaya en çok yarış kazanma" rekorunu egale edecek.
Verstappen'in performansını da yorumlayan Horner, "İnanılmaz bir yarışı geride bıraktı. Hızlıca ikinciliğe yükseldi, özellikle pit stoplardan sonra oldukça hızlıydı. Bir anda canlanıverdi."
"Checo kendisini pek de savunmadı, nitekim aralarındaki hız farkını biliyordu. Ayrıca orta hamurda Max kadar rahat değildi."
"Neden orta hamuru kullanmakta zorlandığını araştırmalıyız." dedi.
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