Formula 1

Horner: "Verstappen, yaptığı her şeyde babası Jos'un onayını bekliyor"

Eski Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in babası Jos Verstappen'in görüşlerine büyük önem verdiğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 17:55

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Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Jos Verstappen ile birlikte

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, Up to Speed podcast'inde yaptığı açıklamalarda Max Verstappen ile babası Jos arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelerde bulundu. Eski Red Bull takım patronu, Jos'un takım içerisindeki sesinin zaman zaman ekstra gerilim yarattığını ifade etti.

Podcast'te Horner'a, Jos Verstappen'in Red Bull garajında bulunmasının takım açısından ne anlama geldiği soruldu. Horner, öncelikle Jos'un neden bu kadar etkili bir figür olduğunu anlattı.

Max'in kariyerinin ilk yıllarında babasının önemli bir rol oynadığını belirten eski takım patronu, şu ifadeleri kullandı: "Max'in gelişim yıllarında Jos'un çok yardımcı olduğu dönemler vardı. Max'i kontrol altında tutmasına yardımcı oluyordu ve aynı zamanda onun en büyük eleştirmeniydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

"Bence Max, babasının görüşlerine değer veriyordu ve muhtemelen hâlâ yaptığı her şeyde onun onayını arıyor. Bence en çok etkilemek istediği kişi babası."

Red Bull takım patronu olarak takımın çıkarlarını temsil etmek zorunda olduğunu belirten Horner, bu nedenle Jos ile zaman zaman fikir ayrılıkları yaşadığını da kabul etti.

"Elbette zaman zaman anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz. Bu da beraberinde başka tartışmaları getiriyordu ve bütün bunlar basında bölüm bölüm işleniyordu. Ancak bu da bir takım liderinin rolünün parçası."

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- Motorsport.com Ekibi

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