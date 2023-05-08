Horner: Verstappen, Perez'le aynı stratejiyi uygulasa yine kazanırdı
Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre yavaş stratejiyle galibiyete ulaşan Max Verstappen, aynı stratejiyle dahi Sergio Perez'i yenebilirdi.
Miami'deki mücadeleye Perez ile pole pozisyonundan, Verstappen ile dokuzuncu sıradan başlayan takım, bu nedenle stratejiyi ikiye bölmeye karar verdi.
Perez'i ön gruptaki herkes gibi orta hamurla yarışa başlatan takımın Verstappen'e sert hamur takması, kendisinin trafikten lastikleri koruyarak sıyrılması durumunda büyük avantaj elde edebileceği anlamına geliyordu -öyle de oldu.
Red Bull simülasyonuna göre Perez'in stratejisi kendisini üç saniye farkla galibiyete ulaştıracaktı, fakat sert lastikle beklenenden uzun süre giden Verstappen bitime 15 tur kala pite girdi ve lastik avantajını eline alıp Perez'i rahatça geçmeyi başardı.
Sezonun üçüncü galibiyetine ulaşan Max, şampiyonadaki liderliğini de 14 puana çıkarttı.
Yarışın ardından konuşan ve pilotunun performansını öven Horner, aynı stratejiyi uygulasalar dahi Verstappen'in Perez'i yeneceğini söylüyor.
Horner, "Eğer Max diğer stratejiyi uygulasaydı yine benzer bir performans gösterecekti."
"Sıralama turlarında kendini hayal kırıklığına uğrattı, ilk turunda bir hata yaptı ve sonrasında bunu telafi etme şansı yakalayamadı."
"Yarış öncesi kendine epey güveniyordu, tek yapmak istediği öndekilere göre daha farklı bir strateji izlemekti." dedi.
"And I think he was confident coming into the race today, and just wanted to do something slightly different."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, talk in Parc Ferme
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Verstappen'in stratejisinin normalde hızlı strateji olmadığını düşünen Horner, "Bu stratejiyi elbette tartıştık, gece boyunca rakamlara göz attık, artıları ve eksileri değerlendirdik."
"Max ve mühendis ekibi stratejiye bir şans tanımak istediler, ben de onların bu isteğini mutlulukla değerlendirdim."
"Bence sporda inişler ve çıkışlar olur, değil mi?" dedi. "Bir hafta önce keyfi yerindeydi. Ama çok da hayal kırıklığına uğrayacağını sanmıyorum.
"Buradan hala 18 puan çıkarıyor. Bugün Max'i yenebilecek kimse olduğunu sanmıyorum."
Perez'in ise yeterince zorlayamadığını düşünen Horner, "Checo ilk 10 turda hızını çok iyi kontrol etti, ancak sağ ön lastik konusunda gergindi.
"Bir noktadan sonra gaza bastı, ancak bu bölümde daha fazla zorlayabilirdi, nitekim Fernando [Alonso] bize orta hamurun gayet iyi olduğunu ve uzun süre gidebileceğini gösterdi."
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