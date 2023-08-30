Horner: "Verstappen, Vettel'in rekorunu egale etmekten 'gurur duyuyor'"

Ev sahibi Verstappen, taraftarlarının önünde zorlu bir Hollanda Grand Prix'sinde üst üste dokuzuncu kez ilk sırada damalı bayrağı gördü.

Bu rekor daha önce 2013 sezonunun ikinci yarısında Vettel tarafından kırılmıştı.

Verstappen rekor kırmakla pek ilgilenmediğini defalarca dile getirmiş olsa da Horner, pilotunun bu başarıdan gurur duyacağını söylüyor.

Horner, "Bence Sebastian'ın 2013'te kırdığı rekoru egale etmesiyle sessizce gurur duyuyor."

"Yani, üst üste dokuz kez kazanmak delilik. Ayrıca bunu başka bir pilotla aynı takımda yapmış olmak... Bu hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir şeydi." dedi.

Hollanda GP'si zorluklarla doluydu, özellikle de yarışın başlangıcı ve bitişindeki yağmur gridi çok zorladı.

Horner, "Sadece yarışta değil, sıralama turlarında da bazı zorluklarla karşılaştık."

"Ekibin, Max ve Checo'nun tüm koşullarda gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum."

"Sebastian ile dokuz zafer elde etmek çok özeldi ve bunu tekrarlayacağımızı hiç düşünmemiştim."

"Burada Max ile birlikte Sebastian'ın 10 yıl önce yaptığını tekrarlamak çok özel, onun için de ekip için de çok özel."

"Bu hafta sonu iyi bir yarış geçirmek için biz de bazı zorluklardan geçtik." dedi.