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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Verstappen, Vettel'i takımdan görmekten mutluluk duyar fakat yerimiz yok"

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Horner: "Verstappen, Vettel'i takımdan görmekten mutluluk duyar fakat yerimiz yok"
Ekleyen:
, Editör
7 Tem 2020 17:54

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Avusturyalı ekipte Sebastian Vettel için boş bir koltuk olmadığını ancak Max Verstappen'in Alman pilotu takımdan görmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Horner ve Verstappen, Pazartesi akşamı Red Bull Ring'den Servus TV'de yayınlanan bir Soru-Cevap etkinliği için Vettel'e katıldılar.

Vettel, burada Ferrari ile olan ayrılığı ve gelecekte ne yapacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Burada Alman pilotun 2010-13 yılları arasında kazandığı dört dünya şampiyonluğuyla ilgili bir video klip de yayınlandı.

Ayrıca Vettel, 2021 sonunda Ferrari'den ayrılmak zorunda kalacağını öğrenmesinin ardından Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu aradığını doğruladı. Yine de bunun boş koltukla ilgisi olmadığını, sadece tavsiye almak için aradığını belirtti.

Verstappen, yanında Vettel gibi deneyimli bir sürücüye sahip olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

“Takımda daha önce zaten Daniel [Ricciardo] vardı ve bu, oldukça iyi çalıştı. Ama sonunda bu benim kararım değil. ”

Vettel veya Alex Albon'dan hangisinin daha hoş bir takım arkadaşı olacağı sorusuna Verstappen, “Daha önce Sebastian ile hiç çalışmadım. Yani hiçbir fikrim yok. Normalde bir sorun olacağını sanmıyorum. Çünkü elbette F1'deki her sürücü kazanmak istiyor." yanıtını verdi.

Ancak Horner, 2021 için Red Bull'da Vettel için boş bir koltuk olmadığını söyledi.

“Videoya bakarsanız, Sebastian'la çok özel anılarımız vardı. Bizimle 38 yarış kazandı, dört kez şampiyon oldu. Kariyerinin o döneminde, birlikte inanılmaz bir zaman geçirdik. F1'den ayrılırsa Formula 1 için büyük bir kayıp olur."

“Ama vakit sürekli akıyor. Henüz ilk yarıştayız, süper bir iş yapan iki pilotumuz var. Onu -takıma- nasıl yerleştireceğimizi görmek zor olurdu, çünkü onun sürücüler pazarında olmasını beklemiyorduk. Ferrari'nin ona, bu kadar kaba şekilde yeni bir sözleşme teklif etmemesini beklemiyorduk."

Verstappen/Vettel kadrosunu yönetip yönetemeyecekleri sorusuna Horner, Alain Prost ve Ayrton Senna'nın McLaren'daki dönemini örnek verdi ve her iki sürücü ile de çalışabileceklerini söyledi.

Bununla birlikte henüz Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın 2021 için yeni sözleşme imzalamadığı Mercedes'in daha muhtemel bir seçenek olduğunu belirtti.

“İkisi de çalışmak için harika pilotlar. Seb ile harika bir zaman geçirdik ve gerçekten harika bir iş ilişkimiz vardı. Şimdi Max için de aynısı geçerli."

“Elbette görmezden gelemeyeceğimiz Alex Albon var, gerçekten çok iyi gelişiyor. Dediğim gibi, zamanlama çok beklenmedikti - Sebastian için olduğu kadar F1’in tamamı için de öyleydi. Büyük soru, Mercedes ne yapacak? Lewis devam edecek mi? Yoksa emekli mi olacak ? Bottas'ı tutacaklar mı? Bunu hesaba katmalısınız."

 

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Editör Kemal Şengül

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