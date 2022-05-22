Horner: "Verstappen ve Perez aynı yarışta değillerdi"

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Max Verstappen, 2022 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'sini yaşadığı birçok sorunun ardından lider tamamladı.

Hollandalı sürücü, startın ardından ikinci sıradaydı ancak ilk bölümde çakıllara uçtuktan sonra dördüncü sıraya geriledi.

Verstappen, daha sonra 3. sıradaki Perez'i geride bıraksa da Russell'ın ardına takıldı ve aynı zamanda sıralama turlarının son anlarında olduğu gibi bir kez daha DRS sistemi açılmadı.

Bu sırada Ferrari pilotu Leclerc yarış dışı kaldı. Uzun süren kovalamacanın ardından Verstappen ikinciliği aldı ve takım, Perez'e "strateji" nedeniyle yerini vermesini söyledi.

Böylece liderliği alan Hollandalı, bu yılki dördüncü, kariyerinin ise 24. zaferini aldı. Aynı zamanda aldığı 25 puanla şampiyona liderliğine de yükseldi.

Red Bull ise bu sonuçla hafta sonunu duble ve 44 puanla kapattı. Böylece, takımlar şampiyonasında liderlik Red Bull'a geçmiş oldu.

Yarıştan sonra konuşan Horner, "İyi ayrı yarıştı. İlk yarıda hiçbir şey çalışmıyordu, Max'ın aracında DRS problemi oldu ve 4. virajda ani bir rüzgar nedeniyle çakıllara uçarak, yarışa geri döndü."

"George Russell'ın arkasına sıkıştığı ve DRS ara sıra çalıştığı için, en iyi yarışın 3 pit stopla olacağına karar verdik." dedi.

Verstappen, yarış sırasında DRS çalışmadığı için radyo konuşmalarında takıma karşı sinirliydi.

Horner, "Hayal kırıklığını dışa vuruyordu ve o noktada biraz sürücü öfkesi vardı. Bu da anlaşılabilir bir şey çünkü bir düzlükte düğmeye 50 kez basması gerekti ve bu, çözmemiz gereken bir şey."

"Bugün araçtaki tempo çok güçlüydü ve Charles'a yazık oldu. Yarışın ikinci yarısında gerçekten ilginç bir mücadele olabilirdi."

"Bugün takım oyununu oynadığı için Checo'ya da teşekkür ederim. Aynı yarışta değillerdi, stratejileri farklıydı ama birlikte çok iyi çalıştılar." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, passes George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Horner, Sergio Perez için şunları ekledi: "Diğer araçların su, yağ ve frenlerde aşırı ısınma yaşadığını gördük ve araçlarınızın 1-2 yapma potansiyeli varken riske atmak isteyeceğiniz son şey yarış dışı kalmak olur."

"Onlar farklı stratejideydi bu yüzden bir mücadele yoktu. Max'ın çok fazla lastik avantajı vardı ve Checo'nun lastikleri sona kadar gitmezdi. Bu yüzden yarışın sonuna doğru en hızlı tur puanını almak için onu pite aldık."

"Bizim sorumluluğumuz olabildiğince fazla puanla birlikte iki aracı da eve getirmek ve Checo o sırada, orta hamurda çok uzun süre gitmesi gerektiğini göremedi fakat şimdi anlayabilir."

"Max'ın çok fazla lastik avantajı vardı ve ara sıra çalışan bir DRS ve yükselen sıcaklıklar ile bu riski almanın anlamı yoktu. Yapılması gereken kesinlikle buydu."