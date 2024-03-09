Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Red Bull takım patronu Christian Horner'ın, Max Verstappen ve Adrian Newey'siz de başarılı olabileceklerine inandığı söylendi.
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
LAT Images
Red Bull Racing'deki kriz yeni detaylarla büyümeye devam ediyor gibi görünüyor.
Max Verstappen, Helmut Marko'nun görevden alınma ihtimali karşısında Avusturyalı danışmandan yana taraf tutarken, Red Bull'un danışmanının görevden alınması halinde kendisinin de takımdan ayrılabileceğini açıkça belirtti.
Görünüşe bakılırsa Verstappen'in sözleri, Christian Horner üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.
Alman Auto Motor und Sport, ismi açıklanmayan bir Red Bull çalışanın dayandırdığı haberinde çeşitli konulara değindi.
Horner'a göre Red Bull Racing, bazı kilit isimler ve Ford, rakip takımlara gitse bile kazanmaya devam edebilir.
Bu konuda haberde şöyle denildi: "Horner tüm ciddiyetiyle Red Bull'un Verstappen, Newey ve Ford olmadan da yarışabileceğine inanıyor."
"Kendisini takımın başarısının mimarı olarak görüyor."
Şu anda Cidde padokunda dolaşan söylentilere göre Helmut Marko'nun görevinden alındığı haberi pazartesi günü duyurulacak.
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