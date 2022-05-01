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Formula 1 Haberler

Horner, Verstappen ve Leclerc arasındaki mücadelede "gerçek bir saygı" görüyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, genç sürücü kariyerlerini birbirlerine karşı yarışarak geçirdikten sonra, Max Verstappen ve Charles Leclerc arasında "gerçek bir saygı" olduğuna inanıyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Horner, Verstappen ve Leclerc arasındaki mücadelede "gerçek bir saygı" görüyor
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Verstappen ve Leclerc, 2022 sezonunun ilk dört yarışında ikişer yarış kazandılar ve sezon boyunca devam edebilecek potansiyel bir şampiyonluk mücadelesine girdiler.

İki sürücü de bu yıl birden fazla yarışta karşı karşıya geldiler ve bunlardan en kayda değer olanları galibiyet için tekerlek tekerleğe geldikleri Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarıydı.

İki sürücü arasında hiçbir kaza veya hakemlerin dikkatini çekecek bir an yaşanmadı ve bu da, geçtiğimiz yıl Verstappen ile Lewis Hamilton arasında tartışmalarla geçen sezonun sonunun ardından, bir değişim olduğunu gösterdi.

Horner, Verstappen'in şimdiki mücadelesinde, geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla saygı olduğunu söylemekten kaçındı fakat Red Bull pilotunun, Leclerc ile genç sürücü kariyerindeki mücadelelerinin aralarında saygı oluşturduğunu açıkladı.

Horner, "Karting ve diğer kategorilerde birbirleriyle yarışarak büyüdüler ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar."

"Aynı nesilden geliyorlar ve ikisi arasında gerçek bir saygı var." dedi.

Leclerc ve Verstappen arasındaki mücadelenin sezon boyunca devam etmesini bekleyip beklemediği sorulan Horner, şu cevabı verdi: "Ferrari'nin harika bir aracı ve harika sürücüleri var. Imola'da şanssızdılar."

"Fakat kesinlikle Miami'de çok rekabetçi olacaklar ve sezon boyunca böyle olacağını düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen, tek koltuklu yarışlara geçmeden önce go-karting döneminde Leclerc'e karşı yarıştı. Son dünya şampiyonu, 2014'te Formula 3'e geçti ve bir yıl sonra sürpriz bir şekilde F1'e yükseldi. Leclerc, 2018'de F1'e gelmeden önce GP3 ve Formula 2 şampiyonlukları kazandı.

Leclerc, genç kategorideyken Verstappen ve kendisi arasındaki mücadelenin "her zaman çok yakın" olduğunu ve ikisi arasında bir rekabet oluştuğunu söyledi.

Leclerc, "Karting sırasında ya onun ya da benim kazandığımı hatırlıyorum ve bu yüzden bir noktada birbirimizden nefret ettik. Çünkü çoğu zaman iyi bitmezdi."

"Fakat iyi zamanlardı. Bence çok farklı iyi sürüş stiline sahibiz. Bazen biri kazanır, bazen de diğeri. Fakat eğlenceli ve bunu seviyorum." dedi.

Leclerc, Verstappen ve kendisinin karting günlerinden bu yana "çok fazla olgunlaştıklarını" söyledi.

Leclerc, "O sırada bu bir hayaldi, her şey imkansız görünüyordu."

"Bu yüzden şimdi Formula 1'de mücadele ediyor olmak harika. Birbirimize çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden kesinlikle değiştik." dedi.

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