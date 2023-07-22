Horner, Verstappen ve Hamilton'ın startta temas yaşamasından korkuyor mu?

Hamilton, Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarının sonunda doğru attığı mükemmel bir turla Verstappen'i geride bırakarak pole pozisyonunu aldı.

Bu sonuç Hollandalı pilotun üst üste altı kez pole pozisyonunu alma serisini bozdu ve Hamilton'ın bir sonraki görevi Verstappen'in altıya ulaşan galibiyet serisini bozmak olacak.

Hamilton'ın bunu başarmak için en iyi şansı startta Verstappen'i geride tutması olacak. Red Bull takım patronu Horner, ikili arasındaki 'geçmişin' bir olaya yol açmamasını umuyor.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Bence burası bariyersiz Monako'ya benziyor ve bir kez pist pozisyonunu elde ettiğinizde geçiş yapmak çok zor."

"Bu yüzden iş stratejiye kalıyor. Umarım daha iyi bir yarış temposuna sahibizdir."

"Ama her şey startta belli olacak. Bu ikili arasında bir geçmiş olduğunu biliyoruz, bu yüzden ilk birkaç virajı geçebildikleri sürece bize iyi bir yarış izlettireceklerdir." dedi.

Horner, takımın tüm performansını gösteremediğini söylüyor ve pol pozisyonunu elde edememelerinin nedeni olarak Verstappen'in 13. virajda bir anlık aşırı yön değiştirmesini gösteriyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Lewis ve Mercedes'in hakkını yemeyelim, çok güçlü bir tur attılar."

"%100 performansımızı gösteremedik ve Max 13. virajda bir sorun yaşadı ama biliyorsunuz ki gridde hâlâ ilk sırada."

Yarışa 9. sıradan başlayacak olan Sergio Perez'in performansı o kadar güçlü değildi ama en azından yedi yarış sonra ilk kez Q3'e girmeyi başardı.

Horner, Perez hakkında, "Miami'den bu yana ilk kez Q3'te yer aldı, bu yüzden oraya ulaşmanın onun için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Eminim dokuzunculuktan olmaktan mutlu olmayacaktır ama oldukça garip bir grid var."

"Ama yarın iyi yarış çıkaracağından eminim, sadece onlara iyi bir strateji sunabildiğimizden emin olmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.