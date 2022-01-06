Horner: "Verstappen ve Hamilton aynı araçla yarışsaydı, kimin kazanacağını biliyoruz"

Max Verstappen, 2021 Formula 1 sezonunun en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan ve en çok podyuma çıkan pilotu olarak şampiyonluğa ulaştı.

Hollandalı pilotun yıl boyunca gösterdiği performans etkileyiciydi ve F1'deki yedinci senesinde, kariyerinin ilk şampiyonluğunu almış oldu.

Verstappen, yıl boyunca istikrarlı bir performans ortaya koysa da, zaman zaman en hızlı araca sahip değildi ve buna rağmen hasarı hep minimuma indirdi.

Horner, Hamilton'ın F1'deki sayısız başarısına ve en iyi sürücülerden birisi olmasına rağmen, eğer aynı donanımlara sahip olsalardı, Verstappen'in kendisinden daha iyi performans göstereceğini öne sürdü.

Horner, The Times'a verdiği demeçte, "Lewis'in elde ettiği hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz."

"Tarihin en büyük isimlerinden ve istatistiksel anlamda en başarılı sürücülerinden biri."

"Fakat Max ve Lewis'i o [Mercedes] araca koysanız, kimin kazanacağına dair hiçbir şüphem yok."

"Max ile imkansız diye bir şey yok. Cidde'de rekabetçi olmayı hiç beklemiyorduk ve çok iyiydik. Bu, esasen Max'le alakalıydı."

"Sürüş şeklinin hakkı, yeterince verilmiyor." dedi.

Horner, takım arkadaşları arasındaki mücadelelerin, her şeyi net şekilde ortaya koyduğunu da açıkça gösteriyor.

Horner, "Valtteri [Bottas] ve Lewis arasında genellikle çok az fark olduğunu görüyorsunuz, ki Nico [Rosberg] ile aynı."

"Max, bu yıl RB16B'den her türlü performansı çıkardı. Yazdan ve Mercedes'in hızlanmasının ardından bizi bu şampiyonada tutan şey Max ve onun sürüş şekli oldu."

"Kesinlikle olağanüstüydü. Bence, rakibine kıyasla daha güçsüz ve daha az performansa sahip bir araçla başardığı şeyler göz ardı ediliyor."

Polesitter Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images