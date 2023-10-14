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Horner: "Verstappen, üçüncü şampiyonluğu sonrası 'parlayan bir elmas' gibi"

Red Bull takım patronu Christian Horner; Max Verstappen'in üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra artık "parlayan bir elmas gibi" olduğunu söyledi.

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Horner: "Verstappen, üçüncü şampiyonluğu sonrası 'parlayan bir elmas' gibi"

Red Bull takım patronu Christian Horner; Max Verstappen'in üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra artık "parlayan bir elmas gibi" olduğunu söyledi.

Verstappen, Cumartesi günü Losail'de gerçekleştirilen sprint yarışında şampiyonluğu elde etmişti. 26 yaşındaki Hollandalı sürücü, spor tarihinde şampiyonluğu üç kez kazanan 11. sürücü oldu.

Bu, Michael Schumacher'in 2002'de bitimine altı yarışa kala şampiyonluğa ulaşma rekorunu egale eden Verstappen için baskın bir sezon oldu.

Red Bull; oldukça açık potansiyeline rağmen Verstappen'i 17 yaşında F1'e getirdiği için bazı eleştirilerle karşılaşmıştı. Ancak Horner neyse ki genç sürücünün potansiyelinin hemen ortaya çıktığını söyledi.

Takımı daha önce Sebastian Vettel'i dört dünya şampiyonluğuna taşıyan Horner, verdiği röportajda şunları söyledi: "Araca bindiği andan itibaren her zaman hızlıydı ve sanırım artık bu yeteneğini deneyimle birleştiriyor."

"Formula 1'e işlenmemiş bir elmas olarak geldi, artık çok parlak bir elmas. Bence sahip olduğu tüm ham nitelikleri korudu ve şimdi deneyim de katıyor."

Horner'ın konuşmasının ardından Verstappen, Katar'da sezonun 14. Grand Prix zaferini elde etti. Kendisi ve ekibi daha önce kazanma şansları sorulduğunda her zamanki temkinli yaklaşımlarını sergilemiş olsalar da Horner, sonucun uzun süredir kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

"Sanırım bu sonucun geleceğini dördüncü ya da beşinci yarıştan beri biliyorduk."

"En olağanüstü ve inanılmaz sezondu."

Yine de Red Bull'un hayal edebileceği her şeyin ötesinde bir durum çünkü takım şu ana kadar 2023'te bir yarış dışında tüm yarışları kazandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, "Bütün beklentilerimizi aştı."

"Max bir sürücü olarak gelişmeye devam etti. Şu anda çalıştığı seviye, yarışları okuyabilme şekli, lastikleri yönetebilme şekli, yüksek baskı anlarında sahip olduğu zihinsel güç kesinlikle olağanüstü."

Ve şu anda Horner, Verstappen'in bazı becerilerinin daha önce F1'de ulaşılamayan bir seviyede olduğuna inanıyor.

Horner, "Uyum sağlama yeteneğini ve kendine olan güvenini tekrar tekrar görüyorsunuz".

"İster yarışın ilk turu olsun, ister değişen koşullar olsun; onun uyum sağlama ve araçla bir bütün olma yeteneği daha önce gördüğümüz her şeyin ötesinde.” dedi.

Horner, sürücüsünün hâlâ daha fazla başarıya aç olduğuna inanıyor.

“Masada hiçbir şey bırakmıyor, hepsini istiyor. Performans arayışında acımasız ve sadece kazanmak istemiyor, hükmetmek istiyor."

"Sanırım her büyük sporcuda, sadece yenmek değil, rakibini tamamen domine etme çabasını da görüyorsunuz."

"Yaşıyla, dahil olduğu dönemde yaptıkları ve başardıklarıyla, en iyilerin arasında yer alıyor ve olağanüstü olağanüstü sonuçlar elde ediyor."

Böylesine baskın bir sezona rağmen Horner, Red Bull'un en yakın rakiplerinin 2024'te takımı ve Verstappen için işleri daha da zorlaştırmasını bekliyor.

“Rakiplerin yaklaşacağını görebilirsiniz. İstikrarlı düzenlemelerle konseptler birbirine yaklaşıyor ve gelecek yıl, bu yıla kıyasla çok daha yakın bir mücadele bekliyoruz."

"Bu anın tadını çıkaracağız ve kutlayacağız. Bugünkü gibi günlere sık sık rastlamıyoruz."

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