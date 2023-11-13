Horner: "Verstappen terminatör gibi"

Verstappen, 2022'de çok iyi bir performansla şampiyon olmayı başardı ve bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırdı.

Fakat 2023'te bunu daha da öteye taşıdı ve rekorlarına yenilerini ekledi.

26 yaşında olmasına rağmen 50'den fazla zaferi ve üç dünya şampiyonluğu bulunan Verstappen'e övgüler gelmeye devam ediyor.

DRS-podcastine konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'le ilgili şöyle dedi: "Onun yanında yarışmak, Terminatör'e karşı mücadele etmek gibi. O, bir nesilde sadece bir kez görebileceğiniz bir yetenek."

"Daha önce şampiyonluk yaşadığımız Sebastian (Vettel) harika bir pilottu ve bu kategoride iki pilotumuz olduğu için kendimizi çok şanslı saymalıyız fakat bence Max bunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Yaptığı ve yapmakta olduğu şey harika."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing



Verstappen Red Bull için yarışmaya başladığından beri Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Pierre Gasly ve şimdi de Pérez'le mücadele ediyor.

Horner, "Max'in takım arkadaşı olmak Formula 1'deki en zor iş. Beyninizi uyuşturuyor."

"Geçmişte genç takım arkadaşlarını zihinsel olarak parçaladı. Albon ve Gasly Red Bull'a daha az tecrübeyle geldiler. Bu baskıdan çabuk etkilendiler."

"Checo'yu getirdik çünkü zaten deneyimi vardı ve güçlü bir bir isimdi. Fakat içinde bulunduğu bulunduğu zor; bu sporda sadece son yarışınız kadar iyisiniz. İnsanlar son yarışa bakarak sizi yorumluyor. Checo takıma çok fazla deneyim getirdi ve zihinsel olarak çok dirençli bir sürücü."

"O gerçek bir yarışçı. Sıralama turlarında çok güçlü değil ama yarışta çok iyi. Son üç yılda Max'in yanında harika işler yaptı."

"Fakat Max'in verilerine bakarsanız ve örneğin Japonya'da neler yaptığını incelerseniz... Gerçekten şaşırırsınız. Max'in o hafta sonu attığı ilk tur, diğer herkesten iki saniye daha hızlıydı. Verilere bakıyorsunuz ve bunu nasıl başardığını merak ediyorsunuz."

"Checo'nun sorunu kendisini Max ile kıyaslamaya çalışması. Max'i unutmalı ve kendisine odaklanmalı. Max'in verilerine hiç bakmamalı ve yalnızca en iyisini yapmaya çalışmalı."