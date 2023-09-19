Horner: "Verstappen, şimdiye kadar birlikte çalıştığımız en rekabetçi pilot"

Üst üste 10 yarış kazanarak F1'de yeni bir rekor kıran Verstappen, Singapur'da kötü bir hafta sonu geçirdi. Cuma gününün başından itibaren RB19 beklentileri karşılayamadı ve Hollandalı pilot sıralama seansında şaşırtıcı bir şekilde Q2'de elendi.

Kötü sonuçlanan sıralama seansından önce antrenman sırasında Verstappen, takım telsizinden aracıyla ilgili şikayetlerde bulunmuş, vites geçişlerinde zorlanırken takımının aracı ayarlayamamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti.

Horner bu konuda, "O, kazanmayı önemsiyor ve istiyor."

"O şimdiye kadar çalıştığımız en rekabetçi pilot. Araca bindiğinde size %110'unu vereceğini bilirsiniz. Yarışta da tam olarak bunu yaptı."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, with Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"O çok dürüst bir adam, duygularını saklamıyor. Bence Cumartesi günü tüm takım gibi o da hayal kırıklığına uğradı ama kendini toparladı ve bugün savaşarak geri döndü. Harika bir sürüş ortaya koydu." dedi.

Verstappen'in 11. sıradan başladığı yarışta, güvenlik araçlarının zamanlamaları Red Bull için bir işe yaramadı ve şampiyona lideri günün sonunda damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Horner, "10 yarış kazandı, Dünya Şampiyonası'nda diğerlerinin neredeyse iki katı puanla lider konumda."

"Yani şu anda hayatından memnun olmak için pek çok nedeni var ve büyük resimde yeterince net. Bunun anormal bir durum biliyor. Umarım önümüzdeki hafta sonu tekrar rekabetçi olabiliriz." dedi.