Horner, Verstappen sezonun ilk galibiyeti alınca rahatlamış

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Verstappen ve Sergio Perez, sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinin son turlarında yakıt sistemlerindeki bir arıza nedeniyle yarış dışı kalmışlardı.

Verstappen, Cidde'nin son turlarında Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'i geçerek galibiyeti almayı başardı ve Red Bull, sezonun ikinci yarışında puan alabildi.

Honrer, F1 Nation podcast'ine, "Puanlar alabilmek harika."

"Bahreyn'deki sıkıntıların ardından takımın geri gelişi olağanüstüydü."

"Hafta boyunca fabrikadakilerin, mekanikerlerin ve mühendislerin gösterdiği destek ve araçlar üzerinde zor koşullardaki çalışma şekilleri birinci seviyedeydi."

"Max harika bir galibiyet alarak, olabilecek en iyi şekilde ödeşmiş oldu. Ferrari ile aramızda çok rekabetçi bir yarış oldu ve fark çok azdı." dedi.

Horner, Leclerc son turlarda Verstappen'e yetişmeye başladığı için yarışın sonunu izlemekten keyif almadığını söyledi.

Horner, "Damalı bayrağı görünce rahatladım. Bunu üç tur önce görmeyi tercih ederdim!" dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen yarışı, liderliği elinde tutan Perez'in güvenlik aracı zamanlaması ile dördüncü sıraya düşmesinin ve avantajın Leclerc'e geçmesinin ardından kazandı.

Horner, Perez'in ilk pole pozisyonu hakkında, sürücüsünün yarışta olanlardan rahatsızlık duymasını anlayabildiğini söyledi.

Horner, "Checo için aşırı şanssız bir durumdu."

"Startı aldı, yarışı o kontrol ediyordu ve güvenlik aracı olmasaydı kazanabilirdi. Ancak bazen işler sizin lehinize gider, bazen de gitmez."

"Onun için gerçekten rekabetçi bir hafta sonu olabilirdi ama aşırı şanssızdı." dedi.

Perez'in bu durum hakkında çok sinirli veya sakin olup olmadığı sorulan Horner, Meksikalı'nın mantıklı kaldığını söyledi.

Horner, "Hayal kırıklığına uğradı ama bu konuda mantıklı düşünüyor."

"Yapabileceği hiçbir şey olmadığını anlıyor ve tüm hafta sonuna baktığında, o ilk pole pozisyonunu düşününce çok fazla güven kazanacak."

"Ayrıca yarışta hızlıydı ve herkesi arkasında tuttu. Bu onun için sinir bozucu ama hâlâ kazanacak çok şeyi var." dedi.