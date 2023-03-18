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Horner: "Verstappen Q1'deki turuyla dördüncü başlayabilirdi"

Takım patronu Christian Horner sıralama turlarından sonra Max Verstappen'in aracındaki sorunu yorumlarken, takım arkadaşının yaşadığı arızanın ardından pole pozisyonunu elde eden Sergio Perez'i övdü.

Zeynep Taş
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Horner: "Verstappen Q1'deki turuyla dördüncü başlayabilirdi"
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Red Bull, Cidde'de ilginç bir sıralama seansı geçirdi. Takım açık ara öndeydi ancak Q2'de Verstappen teknik bir sorun yaşayarak garaja geri dönmek zorunda kaldı.

Takım arkadaşının sıralama seansına devam edememesinin ardından Perez, Charles Leclerc ve Fernando Alonso'nun önünde kariyerinin ikinci pole pozisyonunu aldı.

Horner, sıralama turlarından sonra Verstappen'in yaşadığı sorunu açıkladı. 

Horner, "Şaft arızalanmış gibi görünüyor ama elbette tam olarak ne olduğunu öğrenmek için araca detaylı bakmamız gerekiyor. Q1'deki zaman turuyla dördüncü başlayabilirdi ama olan oldu. Hızlı bir aracımız var."

"Ve Checo'nun turu... ilk Q3 turu olağanüstüydü, bu yüzden ikinci pole pozisyonunu alabildiği için gerçekten mutluyum." dedi.

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, receives the Pirelli Pole Position Award from former international footballer Patrice Evra

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, receives the Pirelli Pole Position Award from former international footballer Patrice Evra

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'un sorunları biraz endişe verici olabilir çünkü sıralama turlarından önce her iki araçlarında da vites kutusu değişikliği yaptılar.

Horner bunun planlı olduğunu, ancak arızanın nedenini henüz bilmediklerini ve bu sebeple daha detaylı bir analiz yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Bununla birlikte Horner, Bahreyn'de gördüğümüz gibi çok hızlı bir araca sahip oldukları için Pazar günkü yarış hakkında pek endişeli görünmüyor.

Horner, "Araç tüm hafta sonu harikaydı ama yarın onunla neler yapabileceğimizi göreceğiz. Yarış hızımız gibi düzlük hızımız da oldukça güçlü, neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Verstappen'in Cidde'de şu ana kadar gösterdiği performansa ve Red Bull'un gücüne bakılırsa, teknik sorunlar devam etmezse Hollandalı yarışta istediği şekilde yükselebilir.

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