Horner: "Verstappen Q1'deki turuyla dördüncü başlayabilirdi"

Red Bull, Cidde'de ilginç bir sıralama seansı geçirdi. Takım açık ara öndeydi ancak Q2'de Verstappen teknik bir sorun yaşayarak garaja geri dönmek zorunda kaldı.

Takım arkadaşının sıralama seansına devam edememesinin ardından Perez, Charles Leclerc ve Fernando Alonso'nun önünde kariyerinin ikinci pole pozisyonunu aldı.

Horner, sıralama turlarından sonra Verstappen'in yaşadığı sorunu açıkladı.

Horner, "Şaft arızalanmış gibi görünüyor ama elbette tam olarak ne olduğunu öğrenmek için araca detaylı bakmamız gerekiyor. Q1'deki zaman turuyla dördüncü başlayabilirdi ama olan oldu. Hızlı bir aracımız var."

"Ve Checo'nun turu... ilk Q3 turu olağanüstüydü, bu yüzden ikinci pole pozisyonunu alabildiği için gerçekten mutluyum." dedi.

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, receives the Pirelli Pole Position Award from former international footballer Patrice Evra

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images