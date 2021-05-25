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Formula 1 / Monako GP Haberler

Horner: "Verstappen pazar günü kusursuzdu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in Monako'da pazar günü harika bir performans ortaya koyduğunu düşünüyor.

Horner: "Verstappen pazar günü kusursuzdu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günü Charles Leclerc'in kaza yapması nedeniyle muhtemel bir pole pozisyonunu kaçırmıştı.

Ancak Leclerc, pazar günkü yarışa başlayamadı ve Verstappen ilk sıradan başladığı yarışta hatasız bir sürüş yaparak zafere ulaştı.

Hollandalı pilot, ilk bölümde Valtteri Bottas, sonra da Carlos Sainz'ın baskısına rağmen hatasız bir yarış çıkardı.

Verstappen'in ilk Monako GP galibiyeti sonrası konuşan takım patronu Horner, "Bizim için harika bir gündü. Ferrari şanssızdı ancak Max başlangıçtan itibaren kontrolü eline geçirdi ve bütün yarış boyunca her şeyi doğru şekilde yönetti."

"Önemli olduğu anlarda hızlıydı, lastiklerini sürekli olarak korudu. Kendi açısından olağanüstü bir performans ortaya koydu." dedi.

Öte yandan Horner, Red Bull'un Mercedes'in sorun yaşadığı bir hafta sonunda fırsatları değerlendirebilmesinden memnun görünüyor.

Horner, "Ferrari risk aldı ve karşılığını alamadı. Onlar için gerçekten üzülmek gerek. Fakat Max Cumartesi günü gerçekten hayal kırıklığı yaşamıştı çünkü nasıl bir tur atabileceğini görememiştik Hayal kırıklığını iyi yönetti. Bu pazar günü karşısına çıkan fırsatı da iki elleriyle yakaladı."

"Burada karşımıza çıkan bu şansı değerlendirmek çok önemliydi, çünkü Mercedes'in nadiren böyle günleri olur. Bundan yararlanmak önemliydi."

"Bunu yaptık ve şimdi hibrit dönemde ilk kez her iki şampiyonaya da liderlik ediyoruz. Bu, çok cesaret verici ancak heyecana kapılmayacağız."

"Önümüzde hâlâ çok uzun bir yol var. Fakat şampiyonada Mercedes'e bu kadar yakın olmak çok cesaret verici. "

Ayrıca Horner, kendi ekibinden de övgüyle bahsediyor.

"Ekibimiz, pek çok gücü elinde tutan harika bir yarış takımı. Şimdiye kadarki tüm yarışları ya birinci ya da ikinci bitirdik. Aracın temelde geçen yılki araç olduğunu düşündüğümüzde, bu olağanüstü bir başarı."

"Önümüzde uzun bir yıl var ancak kötü bir gün geçirdiklerinde çok fazla puan almak önemlidir. Bunu yaptık ve her iki şampiyonada da lideriz."

"Bu, birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu ve durumun yakında yeniden değişebileceğini gösteriyor. Bunu şampiyonanın tamamında yapmamız lazım. Şu anda tutarlı ve dayanıklı olup, çok fazla şey kaybetmemek çok önemli."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and the Red Bull team celebrate

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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