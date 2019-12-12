Horner: "Verstappen neden Red Bull'dan ayrılsın ki?"

2014 yılında Red Bull programına katılan Max Verstappen, 2015 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e girdi ve 2016'nın ortasında da Red Bull'a geçti.

Başlangıçta çok fazla hata yapsa da geçen yıldan bu yana çok büyük bir ilerleme kaydeden genç sürücü, şu anda gridin en iyi pilotları arasında kabul görüyor.

Hollandalı pilot, artık şampiyon olabileceği bir araç istiyor ve eğer Red Bull, 2020 yılında kendisine bunu vermezse takımdan ayrılabilir.

Ancak Christian Horner bunun olmayacağından emin.

Horner, “Max takımdan çok memnun ve Red Bull'u temsil etmesinden gerçekten hoşlanıyoruz. Bize çok yakışıyor ve şimdi takımın görevi gelecek yıl rekabetçi bir araç kullanmasını sağlamak olacak."

"Gelecekte neler olacağını bilemeyiz, ancak 2021'de büyük pilotlar mevcut takımlarında kalırsa şaşırmayacağım."

"Lewis'in Mercedes'teki her şeyden memnun olduğuna hiç şüphe yok ve Max'in Red Bull'daki her şeyden memnun olduğundan da... Eğer gelecek yıl rekabetçi bir aracı olursa, neden takım değiştirmeli ki? Neden bir yere gitsinler?" dedi.