Horner: "Verstappen Miami'de ilk sektörde olağanüstüydü"

Miami pistinin 8 viraj içeren ilk bölümü büyük ölçüde yüksek hızlı virajlardan oluşuyor.

Horner, pistin bu bölümünde Verstappen'in Perez'i geride bırakarak zafere ulaşmasını sağlayan bir avantaja sahip olduğunu söylüyor.

Hollandalı pilot Cumartesi günü son turunu tamamlayamadan Q3'ün kırmızı bayrakla sona ermesinin ardından yarışa dokuzuncu sıradan başlarken, Perez pole pozisyonundaydı.

İki pilot da yarış için ayrı stratejiler benimsedi. Verstappen'in sert/orta lastikleri seçerken Perez orta/sert lastik seçeneğini kullandı.

Verstappen, özellikle yarışın orta bölümünde Perez'den daha eski sert lastiklerle etkileyici bir tempoya sahipti.

Horner'a, Verstappen'in nerede avantajlı olduğu sorulduğunda takım patronu, "Sadece ilk sektör, sanırım 3, 4, 5 ve 6. virajlar."

"Max o sektörde olağanüstüydü. İlk sektör Max'in gerçekten çok iyi olduğu bir yerdi."

"Bence bu, virajların akış şeklinden kaynaklanıyor. Belirli bir tutarlılık alanı belirlemek zor."

"Max tüm hafta sonu boyunca o sektörde inanılmazdı. Ancak bu durum pistten piste değişecektir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, for the lead Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, iki pilotu yarışın sonlarına doğru birbirine yaklaştığında, Verstappen Perez'i geçmeden önce iki pilotun kısa mücadelesinde 'birbirlerine saygılı davranma sözlerine' sadık kaldıklarını da ekledi.

Horner, "Bunu Pazar sabahı konuştuk."

"Onlara temiz yarıştıkları sürece yarışmakta özgür olduklarını söyledim. Ayrıca takıma ve birbirlerine saygı göstermelerini de belirttim."

"Bence bunu yaptılar. Sıkı ama adil bir şekilde yarıştılar ve birbirlerine saygı göstererek yeterince alan bıraktılar." dedi.

Horner, Perez'in pole pozisyonundan başladıktan sonra kaybetmesine rağmen önemli puanlar aldığını vurguladı.

"Max gerçekten olağanüstüydü. Ama hâlâ önümüzde uzun, çok uzun bir yol var."

"Sanırım iki pilot arasında sadece 14 puan var ve önümüzde 18 yarış ve 5 sprint yarışı var."

"Yani hâlâ olabilecek çok şey var. Tabii ki Perez bunu zafere dönüştüremediği için hayal kırıklığına uğramıştır, ama yine de çok değerli puanlar aldı."

"Sanırım yarışın orta bölümündeki zaman farkının nereden kaynaklandığını anlamak isteyecektir."