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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”

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Horner: “Verstappen, Macaristan GP’de kendini affettirdi”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Tem 2020 19:37

Red Bull takım patronu Christian Horner, yarış öncesinde kaza yapan ancak yarışı ikinci bitiren Max Verstappen’in, kendisini affettirdiğini söyledi.

Verstappen, yarış öncesinde gride gelirken ıslak pistte kayarak bariyerlere çarpmış ve ön kanadı ile süspansiyonuna hasar vermişti.

Sky Sports F1’e konuşan Horner, Verstappen’in normalde aracı pite getireceğini, ancak daha sonra takımın fikir değiştirerek hasarı gridde tamir etmeyi denediğini söyledi. Bu tamir ise, yarış öncesinde yapılan 5 dakika uyarısına saniyeler kala tamamlandı.

Verstappen, yedinci başladığı yarışın ilk turunda üçüncü sıraya kadar yükseldi ve pitlerden sonra Valtteri Bottas’ın baskısına dayanarak ikinci olmayı başardı.

Hollandalı sürücü, yarış öncesindeki olaylar sonrasında ikinci olmanın, bir zafer gibi hissettirdiğini söylemişti.

Horner bu konuda, “Max, kendini affettirdi. Gride doğru yola çıktığı turda geçiş lastikleriyle en iyi şekilde turlamaya çalıştı. Sanırım üç kez pist dışına çıktı ve az kalsın yarışa başlayamadan garaja dönecekti.”

“Aracı geri vitese alıp gride dönebildi. Aslında öncesinde tamiri pitte yapmayı düşündük, ancak tekrar gösterimleri izledikten sonra son anda gride almaya karar verdik.”

 

“Araç üzerinde çalışan mekanikerler, Leeroy, Ollie, tüm çocuklar aracı 20 dakikada tamir edebilmek için harika bir iş yaptılar. Bu genelde bir buçuk saat süren bir iş. Max, bu sonucu onlara borçlu.”

“Eğer bir direksiyon kolu kırılmış olsaydı yarışa başlayamazdı, bu yüzden şanslıydı.”

“İzin verilen sürenin bitimine 25 saniye kala tamiri tamamladık. Çocuklar çok çalıştı ve yaptıkları iş inanılmazdı.” dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise bu konuda, “İlk olarak, aracı yarışa yetiştiren çocukların yaptığı işe, Niki (Lauda) şapka çıkarırdı.”

“Araç, yarışacak gibi görünmüyordu, bu yüzden araç üzerinde çalışan çocuklar gerçekten muazzam bir iş yaptılar.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör James Newbold

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