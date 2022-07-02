Horner: "Verstappen, Leclerc'in spini yüzünden son turu bıraktı"

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Max Verstappen, sıralama turlarının ilk iki bölümünde en hızlı isim olmayı başarmıştı ancak son bölümde Carlos Sainz'ın gerisinde kaldı ve ikinci oldu.

Hollandalı pilot bu bölümde bir spin atarken, son anlarda pole pozisyonu alacak tempoya sahip gibiydi.

Fakat Sainz'ın turundan 0.072 saniye yavaş kalınca ikinci sırada yer aldı ve Christian Horner'a göre bunun temel sebebi Charles Leclerc'in attığı spindi.

Horner şöyle dedi: "Charles yarım spin attı ve bu, Verstappen'in ayağını gazdan çekmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bu gerçekten üzücü."

"Max'in de spin attığı bir an vardı fakat son turu bitirememesi yazık oldu. Buna rağmen ilk çizgide olması iyi. Ayrıca Sergio da ikinci çizgide. Yani kötü bir sonuç değil."

Horner, yarışta daha güçlü olmalarını bekliyor.

"Diğer araçlardan daha az yere basma gücüne sahibiz çünkü bu, yarışta bizim için daha iyi."

"Bu açıdan ilginç bir yarış olacak. Sanırım herkes yarış temposunda en fazla dört tur atabildi. Bu yüzden ortada bir sürü belirsizlik var. Eğer yarış kuru zeminde geçerse, strateji ve lastik yönetimi çok önemli olacak."

Verstappen, sıralama turlarının ardından taraftarlar tarafından yuhalandı.

Horner bu konuda, "Bunu duymak epey hayal kırıklığı yaratıyor fakat bu, maalesef oyunun bir parçası. Umarım yarın Ferrari pilotlarıyla savaşabiliriz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, talks to Max Verstappen, Red Bull Racing, after qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images