Horner: "Verstappen lastikleri çabucak ısıtabiliyor"

Max Verstappen, Montreal'deki üçüncü antrenman seansında en iyi zamanı kaydederken, Sergio Perez 17. en iyi zamanı yaptı.

Red Bull Racing takımının patronu Christian Horner, seansın ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Koşullar zordu. Seans sırasında görüş pek iyi değildi çünkü bu geçiş lastikleri çok yoğun bir spreye yol açıyor."

"Yine de büyük miktarda bilgi edindik çünkü aynı hava koşulları sıralamayı da etkileyecek."

"Max için seans gayet iyi geçti, çabucak doğru ritmi yakaladı ve sorunlardan kaçındı. Agresif sürüş stili sayesinde lastikleri çabucak ısıtabiliyor."

"Sergio ise ritim yakalayamadı ama çok endişelenmiyorum çünkü sıralama turlarından yeniden ritim yakalayacağına eminim."

"Antrenmanda lastikleri iyi şekilde çalıştıramadı fakat ona sıralama için gereken tüm bilgileri sağlayacağız."

"Seans boyunca tüm pilotlar ön lastiklerin kilitlendiğinden şikayet ettiler fakat bu, ön lastikleri doğru sıcaklığa getirmenin zor olmasından kaynaklandı."

"Muhtemelen sıralama turlarında yoğun yağmur lastiğinden geçiş lastiğine geçişte zorluklar yaşanacak."

"Pazar günü hava değişebileceği için ayarları dengelemek zorundayız. Yarın sıcaklıklar farklı olacak gibi görünüyor, bu yüzden pilotların kendilerini güvende hissetmeleri için bir orta yol bulmalıyız. Fakat aracı bu şartlar için ayarlamak istemiyoruz çünkü yarışta düşük sürat nedeniyle yaşanabilir."

"Bu hafta sonu en güçlü rakibimizin Ferrari olacağını düşünüyorum. Oldukça hızlı bir araca sahipler. Aston Martin hemen hemen aynı seviyede. Mercedes biraz geride görünüşe göre lastik ısıtma sorunları var."