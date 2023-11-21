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Formula 1 Las Vegas GP
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Horner: "Verstappen, Las Vegas GP'nin 'şov kısmından' rahatsızdı"

Red Bull'dan Christian Horner, Max Verstappen'in Las Vegas Grand Prix'sindeki açık sözlülüğünü övdü.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen, Las Vegas'ın pist dışı gösterilerine ağırlık vermesini sert bir dille eleştirerek, etkinliğin geleneksel bir yarış pistinin tutkusundan yoksun olduğunu söylemişti.

Verstappen'in yorumları sosyal medyada sadece kendi taraftarları tarafından değil, Lewis Hamilton ve diğer pilotların taraftarları tarafından da takdirle karşılandı.

Verstappen ek aktiviteler konusunda çok istekli olmasa da, Red Bull'un Elvis Presley temalı tulumlarını giymeye ve yarış sonrası 'Viva Las Vegas' şarkısını söylemeye istekli olması ilgi çekiciydi.

Horner'a göre bu, takdir edilmesi gereken bir şey. 

Horner, "Max böyle yarışları seviyor. Bir ceza yüzünden de olsa geriye düşmek ve yükselmek için savaşmak zorunda kalmak gerçekten keyif aldığı bir şey"

"Elvis Presley tulumuyla kazanması ve pite dönüş turunda Viva Las Vegas şarkısını söylemesi harikaydı, ki ona pek uymamasına rağmen bunları yapıyor olmasına saygı duymanız gerekiyor. Onun dürüstçe fikrini söylemeye hazır olması heyecan verici"

"Bence o da bunun F1 için önemli bir olay olduğunu biliyor ve bugünkü yarış ya da yarışın sunuluş şekli kesinlikle hoşuna gitti."

"Yarışı yargılamıyordu. Sanırım burada uygulanan şov unsurundan, Super Bowl etkisinden biraz rahatsızlık duyuyordu." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium


Horner, Verstappen'in Elvis kıyafetine tepkisinin ne olduğu sorulduğunda şu açıklamayı yaptı: "Bunu ona haftalar önce gösterdik. Yani onun farkında olduğu ve benimsediği bir şeydi."

"Her iki Elvis'imizin de podyumda olması harikaydı."

Verstappen de yarıştan sonra Horner'la benzer şeyler söyledi.

"Bu yarışın her zaman eğlenceli olmasını bekliyordum. Pistle ilgili hiçbir sorum olmadı ve bugün gerçekten eğlenceliydi."

"Umarım herkes yarıştan keyif almıştır. DRS'nin etkisi güçlüydü ve pistte ilginç mücadeleye de katkıda bulundu."

"Christian Horner bana şarkı söyletti ve ben de takımı hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için söylemek zorunda kaldım."

"Fakat kesinlikle biraz vokal dersine ihtiyacım var."

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