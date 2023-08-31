Horner: "Verstappen kendi evinde yarışmanın baskısını çok iyi kaldırdı"
Christian Horner'a göre Hollanda'da rahat bir galibiyete ulaşan Max Verstappen hafta sonu boyunca kendi evinde yarışmanın baskısı altındaydı.
Uzun bir aranın ardından 2021 sezonunda takvime dönen Hollanda, vatandaşları Verstappen'i desteklemek isteyen binlerce taraftarın akınına uğramakta ve seyirci anlamında epey verimli bir yarış olarak yerini sağlamlaştırmakta.
Verstappen'in de bu desteğin hakkını verdiği söylenebilir, kendisi burada düzenlenen üç yarışı da pole pozisyonu ve galibiyetle noktalamayı başardı.
Dahası, bu yılki galibiyetle arka arkaya dokuzuncu zaferine ulaşan Verstappen, kendi seyircisinin önünde Sebastian Vettel'e ait olan "arka arkaya en çok zafer" rekonunu da egale etti.
Son şampiyon epey kolay bir hafta sonu geçirmiş gibi görünebilir, ancak Christian Horner'a göre durum göründüğünden çok daha farklı.
Horner, "Üstünüzdeki beklentinin ağırlığını hissetmemek için robot olmak gerekir, ancak karşınızda 100.000 Hollandalı ulusal marşınızı söylüyor."
"Bu onun için, her ulusal sürücü için büyük bir an. Hatta kraliyet ailesi bile pistte, araca binmeden hemen önce Max'i görmeye geldiler."
"Tüm vatandaşların Max'ten beklentisi büyük, dolayısıyla bu beklentilerin gerçekleşmesi kendisini ciddi anlamda rahatlatmıştır."
"Max'in etrafında iyi bir ekip var. Bu hafta sonu fazla çalışmadı, fazla zorlanmadı. Normal bir yarış hafta sonu gibi davrandı."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Red Bull Content Pool
"Bu hafta sonu benim için gerçekten öne çıkan birkaç nokta var. Sanırım Q1'deki ilk turunda 1. virajı kaçırdı, sonraki turunda da blokajda kaldı."
"Kara bulutlar yaklaşıyordu, bu noktada baskı altında boyun eğecek pek çok pilot vardı. Ama o bunu yapmadı. Kendisi sadece başını dik tuttu, gerçekten olağanüstüydü."
Verstappen defalarca F1'in tarih kitaplarını yeniden yazmakla ilgilenmediğini belirtti, ancak Horner sürücüsünün 2023'te başardıklarından gurur duyduğuna inanıyor.
Horner, "Bence yaptığı ve başardığı şeylerle sessizce gurur duyuyor. Sebastian'ın 2013'te kırdığı rekor... üst üste dokuz kez kazanmak çılgınca."
"Bunu başka bir pilotla bir kez daha gerçekleştirmek... hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği bir şey." dedi.
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