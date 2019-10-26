Horner: "Verstappen'in turunda sarı bayrak yoktu"

Max Verstappen, Meksika'daki sıralama turlarında harika bir performans ortaya koymayı başardı.

İlk denemesinde pole için yeterli turu atan Verstappen, sonrasında en hızlı turla gelirken Valtteri Bottas son virajda kaza yaptı.

Horner'a göre Verstappen o bölüme geldiğinde yavaşlamasını gerektirecek sarı bayraklar sallanmıyordu ve Verstappen de yavaşlamadan turunu bitirdi.

Hollandalı pilot bu turuyla da rahat bir pole aldı.

Seans sonrası konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, bu konuda endişeli olmadıklarını söyledi ve Verstappen'i övdü.

Horner, “Max'in son turu esnasında sarı bayraklarla ilgili herhangi bir sinyal yoktu. Bu yüzden sorun yok."

"Gerçekten harika bir iş çıkardı ve ilk denemesi süperdi. Bütün gün hızlıydı ve çok iyi performans gösterdi. Çok memnunum."

"Max hızlı turunu sorunsuz şekilde tamamladı, çünkü henüz sarı bayrak çıkmamıştı."

"Albon ise takım arkadaşına çok fazla vakit kaybetmedi. Bu pistte ilk kez sürüş yaptı ancak harika bir sıralama turları geçirdi." dedi.