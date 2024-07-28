Horner: "Verstappen için hedef podyum olacak"

Max Verstappen, Belçika'daki yarış 10 sıra grid cezasıyla uğraşmak zorunda kalacak; geçmişte bununla çok iyi baş ettiğini gösterdi.

Hollandalı pilot, 2022'de 14. sıradan zafere ulaşırken, geçen yıl altıncı başladığı yarışı kazanmıştı. Fakat bu yıl mücadele çok daha yakın olacak.

Takım patronu Christian Horner, neden motor değişikliği cezasını burada çekmeyi seçtikleri sorusuna şu yanıtı verdi: “Burada yeni motora geçmek istedik çünkü zaten önümüzdeki üç ya da dört yarışta motor değiştirmek zorundaydık."

"Spa-Francorchamps pistinde çok iyi geçiş fıratları var ve bunu daha önce de yapmıştık."

"Burada geçiş yapmak diğer pistlere göre çok daha kolay olacak. Bu yüzden yeni motora bu hafta sonu geçmeye kararı verdik."

"Bu, yaz tatilinden sonrası için biraz daha rahatlık sağlayacak."

Peki Verstappen, 11. sıradan başlayıp kazanabilecek mi?

Horner, "Bence bunu yapmak bu yıl daha zor olacak."

"Bence tempolarda gördüğümüz yakınlıklara bakarsak, artık araçlar arasında büyük farklar yok."

"Yarışı kazanmak çok zor olacak. Kazanmaktan çok podyumda yer almayı hedefliyoruz.” dedi.