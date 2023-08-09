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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Horner: "Verstappen her şeyi kazanmak istiyor"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in her hafta sonu mümkün olan tüm başarıların peşinden koştuğunu söylüyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen bu yıl şimdiye kadar 10 galibiyet almayı başardı ve diğer iki yarışta da podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Sprint yarışlarda da yine güçlü gözüken Verstappen, pek çok hafta sonundan maksimum puanla ayrıldı.

Hollandalı sürücünün performansı da takım patronu Christian Horner'dan övgü aldı.

Servus TV'ye konuşan Hollandalı pilot şöyle dedi: "Spa hafta sonu bizim için mükemmel geçti. Hem sprint hem de ana yarışı domine ederek kazandık."

"Max Verstappen ve Sergio Perez iyi performans gösterdiler ama aynı zamanda Milton Keynes'teki fabrikamızdaki çalışanlar dahil olmak üzere ekibimizin hepsi harikaydı."

"Max her şeyi kazanmak istiyor! Pistte olan her şeyi görüyor; mesela ne zaman pozisyon kaybetmeden pit stop yapabileceğini biliyor. Yarış sırasında etrafında olup biten her şeyin farkında."

"Kokpitteyken, isteklerini sürekli olarak takıma iletiyor. Bu da yarışı önde götürürken bile çok fazla enerjiye sahip olduğunu gösteriyor."

"Pistte olan her şeyi, lastiklerin durumunu, diğer sürücülerin hareketlerini analiz ediyor, hatta akşam yemeğinde ne yiyeceğini düşünmek için bile vakti oluyor!"

"Takım bu sezonki tüm yarışları kazanmayı hayal bile edemezdi. Şimdi bu başarının üzerine daha fazlasını eklemek ve Zandvoort'ta galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz."

"Hollanda'da bizi bekleyen çılgın bir hafta sonu daha var. Takım, yaz arasından sonra sezonun kalan yarışları için yeni bir enerji ve savaş ruhuyla geri dönecek."

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