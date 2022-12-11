Horner: "Verstappen her açıdan olgunlaşmaya devam ediyor"

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2022 sezonunu domine eden Verstappen, 15 yarış kazandığı sezonu bitime dört yarış kala şampiyonluğunu ilan ederek noktaladı.

Birçok rekora imza atan çifte şampiyon, gerilerden başladığı Macaristan ve Belçika GP'lerinin yanı sıra Ferrari ile mücadele ettiği birçok yarışı kazanmayı da bildi.

Verstappen'in sezonunu yorumlayan Christian Horner, Verstappen'in ilk şampiyonluğundan bu yana çok daha olgun bir pilot haline geldiğini yineledi.

RacingNews365.com'a konuşan Horner, "Max geçen yıl ilk yarıştan son yarışa kadar ağır sıklet müsabakası gibi geçen bir sezonda şampiyonluğa ulaştı; bu sayede bir pilot olarak önemli adımlar atabildiğini düşünüyorum."

"Bu yıl büyük bir olgunlukla ve soğukkanlılıkla yarıştı ve büyük baskı altında önemli galibiyetler elde etti."

"Sezona dönüp baktığınızda -ki bunu ancak geçtiğimiz hafta yapmaya başladık- Suudi Arabistan, Miami ya da Montreal gibi bazı yarışlarda önemli anlara imza attığını görüyorsunuz."

"Yılın başında en hızlı araca sahip değildik, buna rağmen Max bizi mücadelede tuttu ve sürekli zorlamaya devam etti, her zaman olağanüstü hızlıydı."

"Elimize bir fırsat geçtiğinde buna iki elle sarılmayı bildi."