Horner: "Verstappen her açıdan olgunlaşmaya devam ediyor"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in her fırsata iki elle sarılarak kendilerini şampiyonluğa götürdüğünü düşünüyor.
2022 sezonunu domine eden Verstappen, 15 yarış kazandığı sezonu bitime dört yarış kala şampiyonluğunu ilan ederek noktaladı.
Birçok rekora imza atan çifte şampiyon, gerilerden başladığı Macaristan ve Belçika GP'lerinin yanı sıra Ferrari ile mücadele ettiği birçok yarışı kazanmayı da bildi.
Verstappen'in sezonunu yorumlayan Christian Horner, Verstappen'in ilk şampiyonluğundan bu yana çok daha olgun bir pilot haline geldiğini yineledi.
RacingNews365.com'a konuşan Horner, "Max geçen yıl ilk yarıştan son yarışa kadar ağır sıklet müsabakası gibi geçen bir sezonda şampiyonluğa ulaştı; bu sayede bir pilot olarak önemli adımlar atabildiğini düşünüyorum."
"Bu yıl büyük bir olgunlukla ve soğukkanlılıkla yarıştı ve büyük baskı altında önemli galibiyetler elde etti."
"Sezona dönüp baktığınızda -ki bunu ancak geçtiğimiz hafta yapmaya başladık- Suudi Arabistan, Miami ya da Montreal gibi bazı yarışlarda önemli anlara imza attığını görüyorsunuz."
"Yılın başında en hızlı araca sahip değildik, buna rağmen Max bizi mücadelede tuttu ve sürekli zorlamaya devam etti, her zaman olağanüstü hızlıydı."
"Elimize bir fırsat geçtiğinde buna iki elle sarılmayı bildi."
Perez: "Kendimi her geçen yıl daha da güçlü hissediyorum"
Gasly: "Ceza puanı sistemi revize edilmezse bundan etkilenecek tek pilot ben olmayacağım"
Son Haberler
Resmi: Andrea Stella, Seidl'ın yerine McLaren takım patronluğuna getirildi!
McLaren, dört senedir takım patronluğu görevini üstlenen Andreas Seidl'ın takımdan ayrıldığını ve kendisinin yerini Andrea Stella'nın alacağını duyurdu.
Resmi: Seidl McLaren'dan ayrılıyor, Sauber'e geçiyor!
Jost Capito'nun Williams'tan ayrılmasıyla başlayan ayrılık furyasına şok bir isim eklendi ve McLaren takım patronluğu görevinden ayrılan Andreas Seidl, CEO olarak Sauber'e katıldı.
Domenicali: "Red Bull, Mercedes'in gerilemesinden faydalandı"
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Red Bull'un dişli bir rakiple karşılaşmamasından ötürü kolay bir şampiyonluğa ulaştığını düşünüyor.
Resmi: Ferrari'nin yeni takım patronu Vasseur oldu!
Ferrari, yeni sezonda takım patronluğu görevini Frederic Vasseur'ün üstleneceğini açıkladı.