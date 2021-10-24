Horner, Verstappen-Hamilton'dan 'Tribünleri ayağa kaldıracak' bir start bekliyor

Red Bull pilotu Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarında Hamilton ve Mercedes'i az farkla yenerek pole pozisyonunu sahibi olurken, ikinci Red Bull'da yarışan Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan başlayacak.

Verstappen ve Hamilton'ın yan yana başlaması, sezonun önceki kısımlarında aralarında yaşananlardan sonra oldukça ilginç olacağa benziyor.

İkili birkaç kez temas yaşadılar ve Silverstone'daki temasta, Verstappen yüksek hızda bariyerlere çarptı. Monza'daki temas da iki sürücü birden yarış dışı kaldı.

Ayrıca Austin'in yokuş yukarı sola doğru dönülen ilk virajı, geçmişte heyecanlı startlara yol açtı ve burada iki sürücü yan yana geldiği takdirde oldukça aksiyonlu bir mücadele olabiliyor.

Red Bull'un patronu Horner, Austin'in COTA pistinde geçiş yapmanın ne kadar zor olduğu göz önüne alındığında, pazar günkü startın çok önemli olacağını söylüyor ve ilk virajda "tribünleri ayağa kaldıracak" bir mücadele olmasını bekliyor.

Horner, Sky'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Bence bu pistteki öndeki sürücüyü takip etmek gerçekte çok zor, bu yüzden kesinlikle ilk viraja lider girmek istersiniz."

"Bence ilk virajda tribünleri ayağa kaldıran bir mücadele olacak. En azından gridin önünde başlayan iki sürücümüz var."

Lewis Hamilton, Mercedes, arrives in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

COTA'nın ana geçiş noktasının, bir kilometrelik DRS düzlüğünün ardından gelen 11. viraj olacak gibi görünüyor.

Red Bull ve Mercedes arasındaki hız farkı göz önüne alındığında, ilk virajdaki savaş kritik olabilir.

Horner, Verstappen startta önde kamayı başarırsa, Hamilton'la arayı açabileceğine inanıyor.

"Bence bu araçlarda öndeki sürücüyü takip etmek oldukça zor, bu yüzden ilk sektörü temiz geçebilirsek, 11. viraja geldiğinizde küçük bir farkla da olsa önde olmayı bekleyebiliriz."

"Bu çok önemli olacak. Max eminim aynalarında Sergio'nun sarı kasını görseydi, bence bundan çok daha mutlu olurdu."