Horner, Verstappen hakkında: "Çıtayı yükseltmeye devam ediyor!"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in üçüncü Formula 1 Şampiyonluğu'na giden yolda ulaştığı seviyeye şaşırdı.
Hollandalı pilot 2023'te düzenlenen 22 yarışın 19'unu kazanarak RB19 ile birlikte F1'de bugüne kadar görülen en dominant araç ve pilot kombinasyonlarından biri oldu.
Kendisine Dünya Şampiyonluğu kupası resmi olarak Bakü, Azerbaycan'da düzenlenen yıllık FIA Ödül Galası'nda takdim edildi.
2023'teki formu sorulduğunda Horner, Verstappen'in tüm beklentileri aştığına ve bir pilot olarak güçlü yanlarını ortaya koyduğuna inanıyor.
Horner, "Yeni seviyelere ulaşmaya devam ediyor."
"Bu yıl araca verdiği tek hasar Silverstone'da garajdan çıkarken ön kanadı çarpması oldu."
"Sıralama turlarında yaşadığı sorunlardan sonra sıralamanın en gerisinden gelerek yaşadığı zorluklara rağmen zirveye ulaştı. Tutarlılığı ve bazı yarışları olağanüstüydü."
"Çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Takımla, mühendislik ekibiyle nasıl çalıştığını görmek harika ve Max buna en önden liderlik ediyor." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton
Max Verstappen, Red Bull Racing, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
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