Horner: "Verstappen gerçek bir yarış makinesi"

Verstappen'in Imola'daki yoğun programı, kendisini Team Redline sim takımıyla iRacing'in Nurburgring yarışına katılmasından alıkoymadı.

Cumartesi günü İtalya'da pole pozisyonunu aldıktan sonra, akşam simülatörde üç saatlik bir çalışma yaptı ve Pazar sabahı BMW GT3 aracıyla iki saat daha sürüş gerçekleştirdi.

Takım patronu Horner, Verstappen'in bir F1 hafta sonunda simülasyon yarışlarını bu kadar ciddiye almasıyla ilgili hiçbir endişesi olmadığını söyledi.

Horner, Verstappen'in zafere ulaşmasının ardından şöyle dedi: “O adeta bir yarış makinesi."

"Akşam farklı ayarları ve bu tür şeyleri sık sık test ediyor, bu yüzden bunu yapması alışılmadık bir durum değil."

“Bugün iki yarış kazandı. Biri BMW M3 ile diğeri Formula 1 aracıyla."

“Bunun onun için ne anlama geldiğini duydunuz. Dün pole pozisyonu almak için gerçekten çok zorlaması gerekti ve bugünkü performansı da ustacaydı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen yarışın son bölümünde Norris'in yoğun baskısı altında kaldı ve sert lastikleri ısıtmakta zorlandı.

Horner, “Orta lastikle ilk bölümde her şeyi kontrol altında tuttuğumuzu hissettik."

“Sert lastiğe geçtikten sonra, stintin ilk yarısı kesinlikle iyiydi ancak bir noktada lastik sıcaklığı düşmeye başladı ve bunun yanında performans da düştü."

“Yarışın son kısmını stresli hale getiren bir diğer şey de Max'in pist limitlerinde zaten üç kez hata yapmış olmasıydı, bu yüzden Max'in tek bir hata daha yapma lüksü yoktu."

“Mükemmel bir performans sergiledi. Büyük baskıya rağmen her şeyi kontrol etti ve Lando'yu DRS mesafesinin dışında tuttu." dedi.

Takım arkadaşı Sergio Perez, Verstappen'in güçlü performansını tekrarlayamadı ve ancak sekizinci olabildi.

Horner, genel performanslarıyla ilgili şöyle dedi: “Cuma gecesi ve Cumartesi günü çok fazla ayar çalışması yaptık ve dengeyi değiştirip aracı çok daha iyi bir aralığa getirmeyi başardık."

“Bu büyük bir çaba gerektirdi. İşte bu noktada fabrikadaki ekibimizden, simülatörde çalıştığınız sürücülerinden gelen desteği asla küçümsememelisiniz. Takımımızın güçlü yanı işler iyi gitmediğinde bile yanıt verebiliyr olması ve biz de durumu tersine çevirmeyi başardık."

“Tüm analizler bize cuma gününden sonra böyle bir sonucun imkansız olduğunu gösteriyordu. Fakat biz durumu tersine çevirmeyi ve yarışı kazanmayı başardık."