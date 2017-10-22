Horner, Verstappen'e verilen "inanılmaz derecede sert" cezayı eleştirdi

Yarışa 16. sıradan başlayan Verstappen, son bölümde yeni lastikleriyle Sebastian Vettel gibi yükselişe geçti ve son olarak son turda Kimi Raikkonen'i geçerek podyuma çıkabileceği pozisyonda yarışı tamamladı.

Verstappen ilk başta diğer pilotlarla podyum bekleme odasına geçse de, peşinden ceza haberi geldi ve onun yerine Raikkonen podyuma alındı.

Verstappen'e pist sınırlarını aşarak avantaj kazandığı gerekçesiyle 5 sn cezası verildi ve Verstappen böylece 4. sıraya geriledi.

FIA'dan yapılan açıklamada "Hakemler video kanıtlarını incelediler ve 33 numaralı aracın, 4 tekerleği pist dışına en az yarım metre taşarak 7 numaralı aracı geçtiği sonucuna vardılar."

"Pilot bu sayede net avantaj sağladı." sözlerine yer verildi.

Horner "Bugün pist dışına çıkan bir sürü araç oldu ve hiç bir yaptırım uygulanmadı. Bu yüzden Max'e verilen ceza inanılmaz derecede sert."

"Bu yanlış bir karar. İncelememiz lazım ancak bana göre adildi, sert bir yarıştı. Hakemlerin kötü bir karar verdiklerini düşünüyorum." dedi.

Verstappen, geçen sene de Meksika'da yine podyumda tamamladığı yarışı, yarış sonrasında kaybetmişti.

Max'in babası Jos Verstappen de bu kararı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eleştirdi.