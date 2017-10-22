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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Horner, Verstappen'e verilen "inanılmaz derecede sert" cezayı eleştirdi

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Horner, Verstappen'e verilen "inanılmaz derecede sert" cezayı eleştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
22 Eki 2017 21:43

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, yarışı podyum içerisinde tamamlayan pilotları Max Verstappen'e verilen ve sonuç olarak podyumdan düşmesine neden olan cezayı eleştirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB13, Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, Max Verstappen, Red Bull Racing RB13, Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H
Max Verstappen, Red Bull Racing RB13, Esteban Ocon, Sahara Force India VJM10
Max Verstappen, Red Bull Racing RB13, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-17
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, Max Verstappen, Red Bull Racing RB13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB13 ve Esteban Ocon, Sahara Force India VJM10

Yarışa 16. sıradan başlayan Verstappen, son bölümde yeni lastikleriyle Sebastian Vettel gibi yükselişe geçti ve son olarak son turda Kimi Raikkonen'i geçerek podyuma çıkabileceği pozisyonda yarışı tamamladı.

Verstappen ilk başta diğer pilotlarla podyum bekleme odasına geçse de, peşinden ceza haberi geldi ve onun yerine Raikkonen podyuma alındı.

Verstappen'e pist sınırlarını aşarak avantaj kazandığı gerekçesiyle 5 sn cezası verildi ve Verstappen böylece 4. sıraya geriledi.

FIA'dan yapılan açıklamada "Hakemler video kanıtlarını incelediler ve 33 numaralı aracın, 4 tekerleği pist dışına en az yarım metre taşarak 7 numaralı aracı geçtiği sonucuna vardılar."

"Pilot bu sayede net avantaj sağladı." sözlerine yer verildi.

Horner "Bugün pist dışına çıkan bir sürü araç oldu ve hiç bir yaptırım uygulanmadı. Bu yüzden Max'e verilen ceza inanılmaz derecede sert."

"Bu yanlış bir karar. İncelememiz lazım ancak bana göre adildi, sert bir yarıştı. Hakemlerin kötü bir karar verdiklerini düşünüyorum." dedi.

Verstappen, geçen sene de Meksika'da yine podyumda tamamladığı yarışı, yarış sonrasında kaybetmişti.

Max'in babası Jos Verstappen de bu kararı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eleştirdi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Lokasyon Circuit of the Americas
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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